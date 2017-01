Konstanz Nach Scala-Aus: Programmkino-Angebot im Konstanzer Lago startet am 2. Februar

Kinobetreiber Detlef Rabe hält Wort: Bald wird im Cinestar ein Saal für besonders anspruchsvolle Filme reserviert. Auch die Leuchtreklame von der Markstätte 22 zieht dorthin um. Doch nicht alle, die um die Rettung des Scala gekämpft haben, sind mit dem Angebot einverstanden.

Es sind Bilder mit Symbolwert: Auf einer großen Arbeitsbühne steht ein Mann und nimmt die Leuchtreklame von der Fassade des Gebäudes Markstätte 22. "Scala Filmpalast" verschwindet Letter für Letter, inzwischen kündet nur noch ein leichter Schatten von der Vergangenheit des Hauses und von den hitzigen Debatten, die um das Programmkino geführt wurden. Der Filmemacher Douglas Wolfsperger hat die Szenen noch mit der Kamera einfangen können, gerade noch rechtzeitig konnte er einen Kameramann an den Schauplatz schicken. Was er aufgenommen hat, wird einer der emotionalen Momente in seinem Dokumentarfilm über das Ende des Kinos werden.

Doch ganz das Ende ist es nicht: Die Leuchtreklame kommt weder auf den Sperrmüll noch ins Museum. Den Saal 9 des Cinestar-Kinos im Lago wird sie schmücken, zusammen mit den ebenfalls nostalgisch bedeutsamen Leuchten der Säle B und C an der Marktstätte. Denn am 2. Februar nimmt "Scala – das Filmkunstkino im Cinestar" seinen Betrieb im Lago auf. Das hat Betreiber Detlef Rabe mitgeteilt, und Marius Fröhlich vom Cinestar bestätigt: Es wird, wie Rabe zugesagt hatte, einen eigenen Raum im Cinestar geben, in dem besonders anspruchsvolle Filme gezeigt werden.

61 Scala-Termine mit fünf verschiedenen Filmen weist das Monatsprogramm für Februar aus; an den meisten Tagen gibt es zwei, vereinzelt auch drei Vorstellungen pro Tag. Das Angebot solle wachsen, sagt Fröhlich: Auch nachmittags um 14 Uhr sowie am Wochenende spätabends und vormittags soll es bald Vorstellungen geben. Dies wären dann rund 25 Vorstellungen pro Woche. Der Scala-Saal hat nach Angaben der Betreiber 117 Plätze. "Arthouse wird weiter seinen Platz in Konstanz haben", betont Marius Fröhlich.

Dass dieser Platz überwiegend im Lago ist, da ist sich Gisela Kusche allerdings noch nicht so sicher. Die Stadträtin, die sich auch in der Initiative "Rettet das Scala" engagiert hatte, sieht auch weiterhin Bedarf an alternativen Kinosälen. Mitglieder der Gruppe könnten ein Engagement beim Zebra-Kino vorstellen, damit dieses auch außerhalb seiner eigenen Räume Programm anbieten könne, so Kusche. Immerhin gebe es in der Initiative auch "Mitglieder, die ganz ausdrücklich sagen: dieses Cinestar betrete ich nicht".

Zugleich betont Kusche aber auch, dass der Start eines Programmkino-Teils im Cinestar begrüßenswert ist: "Ich schätze es sehr, dass Herr Rabe seinen Teil der Abmachung einhält." Gegenüber dem bisherigen breiten und für einen spontanen Besuch geeigneten Angebot im alten Scala gebe es zwar Einschnitte. Doch dass zum Beispiel stets montags Filme in englischen oder französischen Originalversionen im Programm bleiben, sei ein wichtiges Zeichen auch an die internationalen Bewohner von Konstanz.

Ob Douglas Wolfspergers Dokumentarfilm über das Ende des Scala im neuen Scala im Cinestar ebenfalls laufen wird, ist freilich ungewiss. Manche Verleihe gäben aus Prinzip keine oder nicht alle ihre Filme in Multiplex-Kinos, so Johannes Fröhlich. Und ob Wolfspeger eine Premierenfeier im Lago überhaupt wollen würde, ist zu bezweifeln.

Das Programm

Den Auftakt im Scala-Programm des Cinestar machen fünf Filme. Zwischen 2. Februar und 1. März laufen "Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen" (USA 2016) und "Lion – Der lange Weg nach Hause" (USA 2016) als Bundesstarts, die Kennedy-Geschichte "Jackie" (USA/Frankreich/Chile 2016) läuft als Film der Woche, außerdem sind "Gemeinsam wohnt man besser" (Frankreich 2016) sowie "Love and Friendship" (USA/Frankreich/Niederlande/Irland 2016) zu sehen. Montags werden die Originalversionen gezeigt. (rau)