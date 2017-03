Konstanz Nach Kritik wegen mangelnder Sauberkeit: Konstanzer Krankenhaus will klinisch rein werden

Nach einem SÜDKURIER-Artikel über mangelnde Sauberkeit bemüht sich die Klinik um deutliche Verbesserung.

Konstanz – Nach einem SÜDKURIER-Artikel über mangelnde Sauberkeit und damit einhergehend auch Hygiene im Klinikum soll sich nun einiges tun in dem Haus in der Luisenstraße. Spinnweben, tote Fliegen an der Wand und dunkle Flecken auf der Wand am Lüftungsschacht – die Bilder sprachen eine deutliche Sprache. "Wir haben die Diskussion zum Anlass genommen und ein klares Ziel formuliert: Wir wollen in diesem Bereich besser werden", sagt Andrea Jagode von der Unternehmenkommunikation der Gesundheitsverbundes Landkreis Konstanz, dem das Konstanzer Klinikum angehört.

Die Turni für bestimmte Leistungen wurden überprüft und die Intervalle für nicht tägliche Reinigungsroutinen wie Fensterreinigung oder die Reinigung von Lüftungsschächten erhöht. Zusätzlich zu den Hygieneschulungen der Reinigungskräfte wurden alle Mitarbeiter der Abteilung Reinigung nochmals in die Abläufe der täglichen und nicht täglichen Reinigungsroutinen eingewiesen und geschult, teilt die Klinik mit. Bei nicht täglich zu reinigenden Objekten wie Fenster, Heizkörper, Wände und Decken wurden die Reinigungskräfte darauf sensibilisiert, diese Objekte im Rahmen der täglichen Zimmerreinigung nach Sicht zu prüfen und im Bedarfsfall zu reinigen. Ferner seien die Reinigungskontrollen Vorarbeiter erhöht und ausgeweitet worden.

Nach dem SÜDKURIER-Artikel wurde ein Projekt gegründet, dass in Zukunft solche Dinge verhindern soll. Unter anderem sitzen in diesem Projekt das Qualitätsmanagement und das Beschwerdemanagement. Patienten sollen in Zukunft direkt bei der Aufnahme informiert werden, an wen sie sich wenden können bei Beschwerden jeglicher Art. "Es kann ja nicht sein, dass sie erst zur Aufnahme gehen müssen, um herauszufinden, wer ihr Ansprechpartner ist", so Andrea Jagode. In der Singener Klinik ist dies längst gängige Praxis. Das Patienten listet sämtliche relevanten Ansprechpartner und Kontaktpersonen auf. Der Patient, der dem SÜDKURIER damals die Probleme in seinem Zimmer zeigte, behauptete, dass er das Personal mehrmals darauf hingeweisen habe. Dies wiederum wurde von den Mitarbeitern bestritten. "Es kann aber auch nicht sein, dass wir erst anfangen zu putzen, wenn wir auf solche Mängel hingewiesen werden", sagt Markus Dettenkofer, Leiter des Instituts für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention des Gesundheitsverbundes.

Zwischen Hygiene und Sauberkeit besteht ein entscheidender Unterschied: Ein Fenster kann sauber, aber hygienisch unrein mit Keimen und Bakterien besetzt sein. Sauberkeit ist sichtbar, Hygiene jedoch nicht. „Es gibt jedoch eine Schnittmenge zwischen Hygiene und Sauberkeit“, sagt Markus Dettenkofer. 55 Personen arbeiten in der Klinik im Bereich Reinigung, zwei Vorarbeiterinnen kontrollieren die Arbeit.