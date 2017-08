Konstanz Nach Flugzeug-Absturz: Identität des zweiten Insassen weiter unklar

Am Dienstagmittag gegen 12 Uhr ist ein Kleinflugzeug mit zwei Insassen in den Bodensee gestürzt. Die einmotorige Piper Malibu sank laut Polizei etwa 200 Meter nordöstlich der Insel Mainau in das rund 50 Meter tiefe Wasser. Die Polizei geht davon aus, dass beide Insassen, der Pilot und ein Fluggast, tot sind. Das Flugzeug war von Zürich Richtung Hamburg unterwegs. Die Bergungsmaßnahmen des Wracks werden am Mittwoch fortgesetzt.

Suche musste zunächst unterbrochen werden

Dieser Text wird laufend aktualisiertNach dem Absturz eines Kleinflugzeuges über dem Bodensee ist die Identität des zweiten Insassen weiter unklar. Derzeit könnten noch keine Angaben dazu gemacht werden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Beim Piloten handelte es sich nach Angaben der Beamten um einen 74 Jahre alten Schweizer.Einen Tag nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs über dem Bodensee mit wahrscheinlich zwei Toten sollen die Bergungsarbeiten an diesem Mittwoch fortgesetzt werden. Laut Polizeiangaben ist der Bodensee in dem Gebiet etwa 60 Meter tief. Zur Suche wird ein Tauchroboter eingesetzt.Am Dienstag war nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in den Flugwetterkarten vermerkt, dass es bedingt durch Fallwinde in den Alpen moderate Turbulenzen über dem Bodensee geben könnte. Am Boden herrschte nach den Aufzeichnungen der Wetterstation Konstanz allerdings normales, unspektakuläres Wetter mit schwachen Windgeschwindigkeiten und ohne Niederschlag.Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs über dem Bodensee vor Litzelstetten war die Suche am Dienstagnachmittag zunächst unterbrochen worden. Grund dafür war eine Starkwindwarnung, wie die Polizei mitteilte.

Die Absturzstelle konnte von der Wasserschutzpolizei noch im Laufe des Nachmittags eindeutig festgestellt werden. Mit einem Tauchroboter und in Zusammenarbeit mit Unterstützung des Seenforschungsinstituts Langenargen, das mit seinem Forschungsboot unterstützte, gelang es, erste Wrackteile in rund 50 Meter Tiefe zu lokalisieren. Ein Vertreter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) ist bereits an der Unglücksstelle eingetroffen und hat seine Untersuchungen in Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden aufgenommen. Erst im Laufe des Mittwochs wird darüber entschieden, wie und von wem die Bergungsarbeiten durchgeführt werden. Laut eines Vertreters der Unteren Wasserbehörde gehen aufgrund der bisher ausgetretenen Menge an Betriebsstoffen keine Umweltgefahren aus.

Die Maschine soll auf dem Weg von Zürich nach Hamburg gewesen und mit einem Piloten sowie einem Fluggast besetzt gewesen sein. Nach den bisherigen Ermittlungsergebnissen dürfte es sich bei dem Piloten um einen 74-jährigen Schweizer handeln, die Identität der zweiten Person an Bord ist bislang nicht geklärt.

Bernd Schmidt, Pressesprecher der Polizei Konstanz, bestätigte, dass an der Unglücksstelle Leichenteile geborgen wurden. Aufgrund der aufgefundenen Trümmerteile und der vorgefundenen Spuren an der Unglücksstelle, die sich nordöstlich, zirka 200 Meter vom Ufer der Insel Mainau entfernt befindet, gehen die Ermittlungsbehörden davon aus, dass die Flugzeuginsassen den Absturz nicht überlebt haben.

Bergung des Wracks kann wohl dauern

Das einmotorige Geschäftsreiseflugzeug des Typs Piper Malibu Mirage befand sich offenbar auf einem Instrumentenflug und soll plötzlich vom Radar der Flugsicherungsgesellschaft Skyguide verschwunden sein. Von einem Instrumentenflug spricht man, wenn Flugzeuge mit Instrumenten zur Navigation und Flugüberwachung geflogen werden. Die Maschine soll laut Polizei um 11.30 Uhr in Zürich gestartet sein.Die Rettungskräfte haben bislang einzelne Ausrüstungsgegenstände im Wasser gefunden, kleinere Flugzeugteile wurden an Land gebracht. Die Bergung des Wracks kann wohl noch mehrere Tage in Anspruch nehmen - auch, weil das Wrack für normale Taucher in dieser Tiefe nicht zugänglich ist. Ein Tauchroboter der Wasserschutzpolizei soll eingesetzt werden, um sich ein Bild vom Flugzeugwrack im See machen zu können. Das Wrack soll nach jetzigem Stand geborgen werden, um die Unfallursache untersuchen zu können.Zur Klärung der genauen Absturzursache, bittet die Polizei Zeugen, die Bildaufnahmen vom Geschehen gemacht haben, diese Daten auf der Plattformder Polizei zur Verfügung zu stellen. Sonstige sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Konstanz unter der Telefonnummer 07531 995 - 3521 entgegen.Es ist bereits der zweite schwere Unfall mit einer Piper innerhalb weniger Tage. Am vergangenen Freitag sind bei einem Absturz in den Schweizer Alpen drei Menschen ums Leben gekommen.

Etliche Kinder sind laut SÜDKURIER-Informationen zu Zeugen des Unglücks geworden. Sie gehören zu einer Zeltlagergruppe eines Sportvereins. Die Kinder wurden vom Unglücksort weggebracht und von Polizeibeamten und Notfallseelsorgen betreut.

Karte von verunglückten Personen im Bodensee

Seit 1947 sind im Bodensee 99 Menschen verschwunden und bis heute nicht wieder aufgetaucht. Auf unserer Karte können Sie sehen, welche Art von Unfall die Vermissten hatten und wo diese ungefähr passiert sind. Das aktuelle Unglück bei der Mainau haben wir gesondert auf der Karte verzeichnet.Grün: BadeunfallHellblau: Boots-/Schiffs- oder PaddelbootsunfallDunkelblau: Ungeklärter FallLila: SurfunfallGelb: ArbeitsunfallDunkelrot: Flugzeugabsturz