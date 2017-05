Konstanz Nach Debatte im Konstanzer Rathaus: Warum das Bodenseeforum weitere 1,7 Millionen Euro benötigt

Weil das Bodenseeforum Konstanz für seinen Betrieb weitere 1,7 Millionen Euro benötigt, äußerten einige Stadträte kürzlich ihren Unmut. Die Stadt verweist auf kleinere Startschwierigkeiten. Die Suche nach einem neuen Geschäftsführer ist fast beendet.

"Die schöne Stadt wird zum Biest, Fass ohne Boden, Konstanzer Geldschredder." Drastische Worte, zitiert vom Facebook-Auftritt des SÜDKURIER. Ein gutes Zeugnis will dem Bodenseeforum Konstanz dort niemand ausstellen, nachdem der Haupt- und Finanzausschuss (HFA) dem Gemeinderat empfohlen hatte, einen weiteren Zuschuss von 1,7 Millionen Euro zu genehmigen.



Hört man sich in der Stadt um, ist der Ruf des Bodenseeforums bei Weitem nicht so schlecht wie im Netz. Manch einer amüsiert sich zwar über den Spitznamen Bofo, weil ihm die Ähnlichkeit zu dem des Hamburger Jahrhundertprojekts Elbphilharmonie alias Elphi zu deutlich ist. Aber: Kürzlich hat das Bodenseeforum den 50.000. Besucher begrüßt, die kulturellen Veranstaltungen waren bisher überwiegend ausverkauft.

"Das Echo der Bürger ist gut", sagt CDU-Stadtrat Roger Tscheulin. Er hatte sich bereits im Ausschuss dagegen verwehrt, "jetzt alles in Bausch und Bogen schlechtzureden". Hintergrund war die deutliche Kritik von Anke Schwede (Linke Liste). Sie sprach in der Sitzung des HFA von einem Jahrhundertprojekt, wollte dies aber nicht als Lob an OB Uli Burchardt als treibende Kraft dahinter verstanden wissen. Die 1,7 Millionen Euro, die das Bodenseeforum für den laufenden Betrieb zusätzlich benötige, seien viel mehr "der Beweis für schlechte Planung und missglückte Politik".

Fakt ist: Die Stadt hatte ursprünglich für das Jahr 2016 mit einem Fehlbetrag von 900.000 Euro gerechnet. Daraus sind knapp 1,7 Millionen Euro geworden, weil einerseits die Erträge um rund 55 Prozent niedriger und andererseits die Ausgaben um rund 39 Prozent höher waren als geplant.



Fakt ist aber auch: Die deshalb notwendigen zusätzlichen Ausgaben sind den Gemeinderäten bereits vor zwei Monaten vorgelegt worden. Rathaus-Sprecher Walter Rügert sagt auf Anfrage: "Dieses Thema nun nochmal aufzubauschen, wäre nicht nötig." Matthias Schäfer (JFK) enthielt bei der Abstimmung: "Das war ein politisches Zeichen, weil wir nicht immer alles schönreden müssen und ich dennoch nicht Nein zum Bodenseeforum sage."

Walter Rügert räumt ein: "Es gab gewisse Mängel, die sich bei einem solchen Projekt erst einspielen müssen." Einige kleinere, etwa in Sachen IT-Infrastruktur oder bei den sanitären Einrichtungen. Aber auch ein schwerwiegender. Ein Blick auf die Bilanz zeigt: Der Großteil der höheren Kosten wird mit dem Fehlen eines Geschäftsführers begründet; Thomas Karsch war nur zwei Wochen nach der Eröffnung krankheitsbedingt ausgefallen und musste abgefunden werden.

"Es ist viel daneben gegangen in Sachen Geschäftsführer und vielleicht hat man einiges bei der Planung zu optimistisch gesehen", sagt Roger Tscheulin. Jedoch könne niemand eine Krankheit voraussehen. "Deshalb ist es jetzt einfach nicht okay, aus dieser Sondersituation heraus ständig draufzuhauen oder gar vorschnelle Entscheidungen zu treffen", so Tscheulin. Vorschnell wäre für ihn – und das ist fraktionsübergreifend der Tenor – über eine Privatisierung nachzudenken. "Alles steht und fällt mit dem neuen Geschäftsführer", sagt Ratskollege Matthias Schäfer. Und bei dessen Findung ist man laut Rathaus auf der Zielgerade, derzeit laufe das Auswahlverfahren für die oder den Bändiger des Konstanzer Biests.

Warum der Verlust des Bofo höher ist

Der Verlust des Bodenseeforum (BFK) summierte sich von Juli bis Dezember 2016 statt auf 900 000 Euro auf 1,7 Millionen Euro. Die wichtigsten Punkte, die dazu geführt haben: