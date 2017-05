Konstanz Nach Abstimmungsniederlage: CDU Konstanz macht neuen Vorstoß für Ordnungsdienst

Falschparker aufschreiben kann die Stadt, Ruhestörer belangen aber nicht: Die CDU fordert für Konstanz eine neue Debatte über einen Kommunalen Ordnungsdienst, der an den Ufern für Ruhe sorgen soll.

Die politische Diskussion um die Durchsetzung von Regeln im öffentlichen Raum geht in die nächste Runde. Nachdem das Präventionsteam in der Gemeinderatssitzung vor einer Woche mehrheitlich abgelehnt wurde, fordert die CDU die Wiederaufnahme der Debatte bereits in der nächsten Sitzung. Die in der Abstimmung zusammen mit den Freien Wählern unterlegene Fraktion "sieht dieses Thema als so dringlich an, dass eine weitere Aufschiebung nicht akzeptabel ist", wie sie am Dienstag mitteilte.

Deshalb beantragt die zweitgrößte Fraktion (9 von 40 Sitzen) im Konstanzer Gemeinderat eine sofortige Diskussion über die Aufstellung eines Kommunalen Ordnungsdienstes und begründet es so: "Wenn sich die Verwaltung aus dem öffentlichen Raum zurückzieht und diesen sich selbst überlässt, wird eine vernünftige Abwägung aller Interessen nicht gelingen. Dies halten wir für ein fatales gesellschaftliches Signal."

Die zuletzt genannten Kosten von jährlich 350 000 Euro für einen städtischen Ordnungsdienst hält die CDU für zu hoch; sie fordert von der Verwaltung den Vorschlag einer günstigeren Lösung. Zudem soll sie prüfen, ob zunächst kurzfristig und später vielleicht dauerhaft die bereits bei der Stadt beschäftigten Ortspolizei-Mitarbeiter für die Durchsetzung der Regeln an den Ufern eingesetzt werden können. Das sei wichtiger als das Aufschreiben von Falschparkern, findet die CDU.

In dem von Fraktionschef Roger Tscheulin und seinem Vize Wolfgang Müller-Fehrenbach unterzeichneten Antrag heißt es wörtlich: "Dass die Stadt die Parksünder mit einem Bußgeld belegt, aber bei der jetzt schon über mehrere Jahre bestehenden Situation am Seerhein einfach wegschaut, ist für viele Bürgerinnen und Bürger nicht nachvollziehbar."