Konstanz Musikverein feiert beim Starkbierfest seine Ehrengäste

Beim Starkbierfest des Musikvereins Dettingen-Wallhausen überzeugt der Pfarrer als Dirigent und als Schlagzeuger. Und Lothar Bottlang bekommt als \"Pater Josef\" stehenden Applaus.

Dettingen – Anfangs war Pfarrer Armin Nagel noch unsicher. Wie es denn am Geschicktesten sei, das Fass anzustechen, wollte er von seinen Tischnachbarn wissen. Beim Starkbierfest im Landgasthof Kreuz hatte ihn der ausrichtende Musikverein Dettingen-Wallhausen unter Leitung von Ilja Werner als Ehrengast eingeladen. Als der neue Pfarrer der Konstanzer Bodanrückgemeinden schließlich das Bierfass anstach, hieb er drei Mal den Hahn ins Spundloch, wobei der dritte Schlag eigentlich schon überflüssig war, sodass ihm Alt-Wirt Hansi Rommel eiligst den Holzschlegel aus der Hand nahm.

Danach durfte Nagel das Orchester dirigieren, ganz traditionell mit "Hoch Badnerland". Da er so viel Spaß daran hatte, erbat er sich noch das Lied "Auf der Vogelwiese". Später setzte er sich noch für zwei Stücke ans Schlagzeug. Das Schlagzeugspiel lernte er in einem Blasorchester in seinem Heimatort Worndorf. "Mit sieben oder acht Jahren habe ich mit dem Tenorhorn begonnen", erzählte er. Etwa sechs Jahre später sei er dann zum Schlagzeug gewechselt. Seinem Musikverein sei so lange treu geblieben, bis er ans Priesterseminar in Rom gewechselt sei.

Höhepunkt war wieder einmal der Besuch von Bruder Josef aus Sankt Kathrein. In dieser Paraderolle spottete der Langenrainer Lothar Bottlang über den neuen Hausfrauenliebling Thermomix, der wie ein Hausaltar verehrt werde, an dem "stehen links und rechts zwei Kerzen" und der "macht Krach, als ob ein Panzer durch die Küche fährt". Kein Verständnis zeigte Bruder Josef für Donald Trump, denn der lüge und betrüge, "was für ein grandioser Säckel", urteilte er. Der Applaus bestätigte ihn. Unmissverständlich sagte er: "Bei Terror und Gewalt, sage ich einfach halt." Ironisch-friedlich forderte er: "Vergessen soll für heute sein, jeder blöde Ausfuhrschein". Pfarrer Armin Nagel rief er ein herzliches Willkommen entgegen. Mit ihm wehe "frischer Wind durch alte Kirchengemäuer".

