Konstanz Musikverein Dettingen-Wallhausen: Altvorstand Bruno Okle muss es wieder richten

Die ältere Generation stellt sich Verantwortung. Die jüngere Generation jedoch hält sich vornehm zurück

Bruno Okle übernimmt zum dritten Mal den Posten des Vorsitzenden im Musikverein Dettingen-Wallhausen. Den Verein hatte er schon von 1995 bis 2005 und von 2007 bis 2011 geleitet. Bereits 2007 hatte er sich zur Amtsübernahme bewegen lassen. Der Traditionsverein wird dieses Jahr 145 Jahre alt. Die Hauptversammlung fand im Landgasthaus Kreuz statt. Der Vorsitzende Heiko Bossart (seit 2014) musste aus familiären Gründen zurücktreten. Er war 2016 für zwei Jahre wiedergewählt worden. Bereits seit einem Jahr konnte er seine Aufgaben nicht mehr wahrnehmen. Seine Arbeit übernahm Stellvertreter Philipp Okle.

Bereits vor der Versammlung hatte der Verein nach möglichen – vor allem jüngere – Kandidaten gesucht. Auch am Wahlabend folgte niemand dem Aufruf. Wohl solle es drei Personen geben, die sich in zwei Jahren vorstellen könnten, der Vorsitz zu übernehmen. Namen wurden nicht genannt. "Nach zwei Jahren müsste eine Nachfolge gewährleistet sein", forderte Bruno Okle. "Die müssten jetzt mitlaufen", erläuterte er. Seinem Aufruf folgte jedoch niemand. Dirigent Ilja Werner, ließ sich ebenfalls notgedrungen für ein Jahr – statt zwei -, als zweiter Jugendleiter wählen. Seine Aufgabe umfasst die Wiedergründung einer Jugendkapelle oder ähnliches. Aber auch er bekam keine Unterstützung signalisiert. Seine Vorgängerin Nicola Fischer hatte sich nicht mehr zur Wahl gestellt.

Mit der Wahl von Bruno Okle ist die Gefahr gebannt, dass er Musikverein von einem Notvorstand, den das Registergericht einsetzt, geführt wird. "Das kostet richtig Geld", betonte Kassiererin Christine Fritz. Schließlich wählten die 49 anwesenden und stimmberechtigten Mitglieder in geheimer Abstimmung Bruno Okle mit 39 Ja- und drei Nein-Stimmen sowie sieben Enthaltungen zum Vorsitzenden. Bei diesem Ergebnis fiel es Okle sichtlich schwer, die Wahl anzunehmen. Er rang sich kaum hörbar durch, diese doch anzunehmen. Ilja Werner wurde bei zwei Enthaltungen gewählt. Robin Oberbeck wurde neu als Beirat der aktiven Mitglieder und Hans-Peter Kärcher als Beirat der passiven wiedergewählt.

"Es wäre schön, wenn jemand Jüngeres den Vorsitz übernehmen würde", sagte Thomas Gloger, passives Mitglied und Zunftmeister der Moorschrat. "Die Ausrede Job kann ich nicht verstehen", sagte er erzürnt. Auch Kinder seien kein Grund. Gloger selbst ist verheiratet und hat zwei Kinder. Alles eine Organisationsfrage, die Arbeit müsse gerecht verteilt werden. "Der eine oder andere solle sich an die Nase fassen", sagte Thomas Gloger. "2016 war sehr turbulent", so Bruno Okle. Dass er Führungsverantwortung habe übernehmen müssen, sei nicht geplant gewesen. Er pendle nach Zürich und müsse oft mehr als 42 Stunden in der Woche arbeiten. "Ich habe gute Ratschläge bekommen, aber ich habe mich alleine gelassen gefühlt", erklärte er. Das Bergfest sei erfolgreich gewesen. Aber es sei anstrengend gewesen, die Schichten zu besetzen, was nicht in allen Fällen gelungen sei. Er rief dazu auf, Freunde, Familie und Kollegen um Unterstützung zu bitten.



Kaum Musiker bei den Proben