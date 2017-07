Konstanz Musikstunde der Sonderklasse an der Haidelmoosschule

Das Ensemble Singer Pur musiziert spielerisch mit beeindruckten Haidelmoosschülern. Und da klingt "Hänsel und Gretel" plötzlich etwas anders.

Als die ersten Töne erklingen, geht bei vielen Grundschülern staunend der Mund auf. Das ist so anders als die Musik, die die Haidelmoosschüler sonst hören! "Erlaube mir, feins Mädchen, in den Garten zu gehn, dass ich dort mag schauen, wie die Rosen so schön", singen fünf Männer und eine Frau mit sechs verschiedenen Melodien. Singer Pur nennt sich das Ensemble, das ohne Instrumente auskommt. Das Volkslied von Johannes Brahms ist der Auftakt für eine ganz besondere Musikstunde. Rund 120 Erst- bis Viertklässler kamen in zwei Gruppen in den Genuss spielerischer Musikvermittlung.

Seit 26 Jahren gibt es Singer Pur, zwei der Gründungsmitglieder kennen sich sogar schon seit 37 Jahren. "Einige von uns haben in eurem Alter mit dem Singen angefangen, und zwar im Knabenchor der Regensburger Domspatzen", erzählt Reiner Schneider-Waterberg. Nun touren die sechs Musiker um die ganze Welt, geben Konzerte und besuchen Schulklassen. Sehr zur Freude der Haidelmoosschüler, die mit den Profis das Kinderlied "Hänsel und Gretel" singen dürfen. In einer zweiten Runde verfremdet das Ensemble das Lied, baut neue Elemente und Mimik ein. "Was ist denn hier los? Die Hexe hat ja voll den Schatten", heißt es beispielsweise.

Dann sind die Kinder dran. Die Erst- und Zweitklässler singen für die Profis "Wir sind Piraten und fahren übers Meer", während die Dritt- und Viertklässler später ihr Monsterlied zum Besten geben. "Ihr seid ja eine tolle Schule, so musikalisch", schwärmt Sopranistin Claudia Reinhard und will wissen: "Habt ihr Fragen?" Sofort schnellen fast alle Finger in die Höhe: Wer bringt euch die Musik bei? Wie geht's euch, wenn ihr auf der Bühne steht? Ist bei einem Konzert schon mal etwas schief gegangen? Singt ihr auch auf fremden Sprachen? Die Kinder erfahren: Singer Pur gab bereits Konzerte in 50 Ländern, singt jeweils mindestens ein Lied in der Landessprache, kann auch Bayerisch und Schwiizerdütsch. Tenor Rüdiger Ballhorn verrät: "Klar sind wir vor jedem Konzert aufgeregt, auch wenn wir schon viele Jahre auf der Bühne stehen." Schief gegangen sei natürlich auch schon etwas. Als ein Mädchen nach den Lieblingssängern der Musiker fragt, spricht Claudia Reinhard von Sting und Adele. Ein Junge ruft: "Ich kenne nur die mit den 99 Luftballons!"

Der achtjährige Lio ist begeistert von der besonderen Musikstunde: "Das war schön!" Auch Musiklehrerin Caroline Michael schwärmt: "Das Ensemble hat eine tolle Verbindung zwischen Vorsingen und Dialog geschaffen, das war distanzlos im positiven Sinn. Viele unserer Kinder kommen sonst nicht mit Musik in Berührung." Claudia Reinhard ist am Ende überwältigt von der empathischen Neugier der Grundschüler. "15-Jährige fragen uns nicht nach unserem Befinden auf der Bühne. Die wollen eher wissen, wie viel Geld wir verdienen", sagt sie lachend.

Singer Pur

Fünf ehemalige Regensburger Domspatzen und eine Sopranistin gründeten 1992 das Vokalensemble Singer Pur. Zwei Gründungsmitglieder sind heute noch dabei. Singer Pur zählt zu den international führenden A-cappella-Formationen und erhielt viele Preise, darunter den Echo Klassik. Seit 2007 engagiert sich das Vokalensemble auch in der Heranführung von Kindern zur klassischen Musik an Schulen, vor allem mit dem Projekt Rhapsody in School. (kis)