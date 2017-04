Musikverein Allmannsdorf begrüßt den Frühling mit einem lebhaften Konzert. Unterhaltsamer und kurzweiliger Abend in der Allmannsdorfer Halle begeistert das Publikum.

Frisch und fröhlich präsentierte sich der Musikverein Allmannsdorf beim diesjährigen Frühjahrskonzert. Musikalisch boten die Mitglieder der Stammkapelle mit Dirigent Klaus Sell und der Jugendkapelle unter Leitung von Walter Rometsch dem Publikum einen unterhaltsamen und kurzweiligen Abend in der Allmannsdorfer Halle. Die Musiker schafften es, innerhalb kürzester Zeit den Begeisterungsfunken aufs Publikum überspringen zu lassen. So überraschten sie mit der Bläserinterpretation von "Nessun dorma", einer der berühmtesten Opernarien von Giacomo Puccini. Wer meinte, vom "Tanz der Vampire" genug zu haben, den belehrte das Allmannsdorfer Stammorchester eines Besseren. Daran kann man sich kaum satthören. "Das geht immer, und ich habe immer Lust drauf", erklärte Tobias Scherer.

Der 16-jährige Felix Fischer spielte das Waldhorn-Solo im Stück "Cape Horn" von Otto M. Schwarz. Vor anderthalb Jahren errang er damit den dritten Preis beim Bundesfinale für "Jugend musiziert". Felix Fischer spielt sein Lieblingsinstrument Waldhorn seit rund zehn Jahren. Seit 2013 ist er Mitglied im Jugendblasorchester. Im Alter von vier Jahren haben er Geige spielen gelernt, berichtet Dirigent Klaus Sell.

An diesem Abend ließ Sell sogar zwei Zugeben spielen. Die Zuhörer hatten sich bei einer Fragebogenaktion im Stimmenverhältnis von 3:1 für "Sir Duke" von Stevie Wonder entschieden. Das Publikum, nicht faul, forderte erfolgreich die Katharinen-Polka von Kurt Gäble. Im Zwischenteil des Programms nahm das Jugendorchester die Zuhörer mit auf eine musikalische Reise nach New York. Dabei gab es auch einen Abstecher zur "Rocky Horror Picture Show". Barbara Hiller hat das Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Silber erworben. "Ich wollte noch etwas haben, was mich auszeichnet, und mein Können unter Beweis stellen", erläutert die 18-jährige Schülerin ihr Engagement. "Das hat mir viel fürs Orchester gebracht", betonte die Klarinettistin. Ihr erstes Instrument – die Geige – lernte sie als Erstklässlerin spielen. Später wechselte sie zum Cello, dass sie noch heute spielt. Zur Klarinette kam sie als sie in der Bläserklasse an der Geschwister-Scholl-Schule anfing.