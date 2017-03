Konstanz Mütter warnen vor Dieben auf Kleiderbasaren

Auf Konstanzer Kleiderbasaren verschwinden oft Sachen. Die Organisatoren ergreifen jetzt in der neuen Basarsaison deshalb Vorsichtsmaßnahmen

Stephanie Stein ist eine junge Mutter und möchte auf einen Kinderbasar. Sie sucht keine Kleidung, sondern möchte selbst Sachen anbieten. Am frühen Vormittag packt sie eine Kiste. Damit sie einen genauen Überblick hat, macht sie Fotos von ihrer Kleidung. Anschließend fährt sie auf den Basar des Kindergartens St. Martin. Sie übergibt ihren Karton, sieht noch, wie alles nummeriert und auf die Warentische gelegt wird und verlässt anschließend die Veranstaltung. Später am Tag kehrt sie zurück und bemerkt bei der Rückgabe der nicht verkauften Kleidungsstücke: Es fehlt etwas. Manchmal kommt es vor, dass Nummern von der Kleidung abfallen. Dann landen diese Teile auf dem Wühltisch. Doch auch da kann Stephanie Stein ihre Winterjacke nicht finden. Nun steht fest: Das Kleidungsstück ist gestohlen worden.

So oder ähnlich geht es vielen Verkäufern auf den Kleidermärkten. Die Organisatoren des Basars St. Martin haben nun Alarm geschlagen. Im Herbst vergangenen Jahres sind auch bei Ihnen Sachen verschwunden. Am Ende der Veranstaltung kamen Verkäufer auf die Helfer zu und beklagten sich über verschwundene Teile. Morgen, am 18. März, wird der Basar des Kindergartens wieder stattfinden und da sollen sich die Diebstähle nicht wiederholen. "Wir wollen an die Öffentlichkeit gehen und das Problem offen ansprechen", sagt Mitveranstalterin Marion Schwarz. Der Basar im Gemeindezentrum Wollmatingen ist ein Nummernmarkt und anders als bei einem Tischbasar, steht bei diesem nicht immer eine Aufsicht direkt am Warentisch.

Kein Einzelfall: Beim jüngsten Kinder- und Jugendbasar in der Haidelmoosschule sind zwei teure Jacken eines bekannten Herstellers für Bekleidung im Freien gestohlen worden. "Wir haben schon in jedem Zimmer Aufsichten stehen und trotzdem wird geklaut", sagt Mitorganisatorin Sandra Hölzl verärgert. "Das ist einfach nur traurig. Dabei ist die Kleidung schon sehr günstig." Beim Jugendbasarteam in Dettingen das gleiche Bild. Hier sind neben Kleidungsstücken auch Schuhe verschwunden. "Bei höherpreisiger Ware fällt das Fehlen sofort auf, weil das am ehesten von den Verkäufern kontrolliert wird", sagt Sonja von Aulock, Mitveranstalterin des Basars in der Dettinger Kapitän-Romer-Halle. Sie schränkt jedoch ein: "Bei jedem Basar bleiben Teile ohne Nummerierung liegen. Dann kommen die Ehemänner oder Bekannte der Verkäuferinnen und erkennen die Sachen nicht", erläutert sie und ergänzt: "Natürlich suchen wir nach jeder als verschwunden gemeldeten Ware und durchsuchen die zurückgebliebenen Teile."

Besonders wachsam aufgrund von Diebstählen sind die Organisatoren des Basars auf der Reichenau geworden. Die Vorsichtsmaßnahmen sind enorm: "Wir lassen niemanden mit größeren Handtaschen oder Rucksäcken rein", sagt Jenny Wohlhueter, Helferin beim Basar. Das gehe soweit, dass Besucher mit Handtasche zurück zu ihren Autos geschickt werden, um sie im Fahrzeug abzulegen. "Wer keine offene Tasche dabei hat, bekommt von uns einen Müllsack", sagt Jenny Wohlhueter und fügt hinzu: "An den Kassen kontrollieren die Helfer, ob die Tasche oder der Sack komplett geleert sind. " Drastische Maßnahmen, aber sie helfen: In diesem Jahr gab es keine Diebstähle auf dem Basar in der Reichenauer Walahfried-Strabo-Schule.

Das Team um den Basar des Kindergartens St. Martin ist da nicht ganz so streng, dennoch, für die Veranstaltung am morgigen Samstag, 18. März, haben sich die Organisatoren viel vorgenommen. Sie haben potenzielle Schlupflöcher ausgemacht und werden dort zusätzliches Aufsichtspersonal postieren. Überhaupt wurde das Team enorm aufgestockt: 75 Eltern werden helfen. An markanten Stellen, wie am Eingang, werden außerdem Hinweisschilder befestigt. Auf ihnen wird Langfingern mit einer sofortigen Anzeige gedroht. Stephanie Stein will weiterhin die kleinen Märkte der Region besuchen: "Die Basare sind für den Verkauf von Kleidung aus zweiter Hand sehr effektiv und ich werde weiterhin meine Sachen auf den Kleidermärkten anbieten. Was ich hingegen nicht mehr mache, ist hochpreisige Ware anbieten." So ähnlich sieht es Verkäuferin Karin Neubert: "Kleidung über Internet anzubieten ist zeitaufwendig. Da bleibe ich den Basaren treu." Stephanie Stein bringt es auf den Punkt: "Es macht mir Riesenfreude und diese lasse ich mir nicht verderben."

Tipps für Besucher

Große Taschen und Rucksäcke sind mittlerweile auf den Basaren nicht gern gesehen, auf manchen Märkten sogar verboten. Wer darauf nicht verzichten mag, der kann die Taschen auch im Auto lassen. Manche Basare bieten selbst Tragetaschen und Säcke für den Transport der Ware an. Wer dennoch eine eigene Tasche mit in den Markt nehmen will, der kann einen offenen Beutel mit wenig Inhalt auf die Basare nehmen. Darüber hinaus gilt: Jeder Käufer kann helfen und die Augen offen halten. Wer selbst einen Diebstahl bemerkt, wendet sich einfach vertrauensvoll an das Aufsichtspersonal. Die Basarhelfer des Kindergartens St. Martin haben sich etwas ganz besonderes einfallen lassen: Aufsichten werden farbige Laibchen tragen. (set)