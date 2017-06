Konstanz Münstertüren: Experte wirft Konstanz Verantwortungslosigkeit vor

Sie sind viele Jahrhunderte alt, nur ein kleiner Teil ist durch eine Scheibe geschützt. Die Türen am Westportal des Münsters seine ein großer Schatz für Konstanz, sagt Nils Ohlsen, Direktor der Nationalgalerie in Oslo. Deshalb kann er nicht verstehen, warum die Kunstwerke nicht besser geschützt werden.

Nils Ohlsen weiß, wovon er spricht. Als Direktor der Nationalgalerie in Oslo kennt er sich mit historischen Vermächtnissen aus. Regelmäßig ist er in Konstanz und kann nur den Kopf schütteln. Ohlsen spricht von "Verantwortungslosigkeit" beim Umgang mit den mächtigen Türen am Westportal des Münsters. Die fast 550 Jahre alten Kunstwerke seien so vielen negativen Einflüssen ausgesetzt. "Es ist naiv zu meinen, dass das ewig so aussehen wird", sagt Ohlsen. In Konstanz haben Denkmalbehörde, Kirche und Landesamt darüber bereits diskutiert – doch es bleibt alles beim Alten.

Beim Alten – der Denkmalschutz steht auf dem Standpunkt, alles müsse an Ort und Stelle und im Original beibehalten bleiben. So auch die Türen am Westportal des Münsters. Andernorts gibt es Kopien von historisch wertvollen Gegenständen. Touristen und Einheimische bekommen diese an Ort und Stelle zu sehen, die Originale sind klimatisch und bei optimalem Licht geschützt aufbewahrt und museumspädagogisch aufbereitet. In Paris zum Beispiel, wo diese im Louvre zu sehen sind, auf der Akropolis in Athen stehen ebenfalls Duplikate. Selbst bei unempfindlicherem Material ist das der Fall, wie Nils Ohlsen erklärt. In Florenz seien gar Bronzeskulpturen durch Kopien ersetzt worden. Jeder Fingerabdruck von Neugierigen hinterlässt Säure, die dem Kunstwerk zusätzlich schadet.

Fingerabdrücke, Zerstörungswut, Witterung, das kann auch den Münstertüren zusetzen und hat es bereits getan. Die linke der zwei Türen, über die es ins Innere der Kirche geht, hat stärker gelitten als die rechte. Besucher stoßen mit Schuhen gegen den Sockel, Nässe von Schirmen geht auf das Holz über, Touristen berühren die aufwändig geschnitzten Reliefbilder, das wechselhafte Konstanzer Klima mit Nebel tut sein Übriges. Gesichter kleiner Figuren sind verwaschen oder fehlen ganz. Die Landesbehörde Vermögen und Bau, Amt Konstanz, ist für die Instandhaltung des Münsters zuständig und lässt die Türen alle vier Jahre warten und reinigen, erklärt Münsterbaumeister Alois Arnold. Zudem schütze ein entspiegeltes und schlagfestes Glas einen Teil der linken Tür. Auf diese Lösung hatten sich alle Beteiligten vor etwa fünf Jahren geeinigt, als die Abnutzung der Zugangstür immer stärker sichtbar wurde. Das war ein Kompromiss, richtig zufrieden war nicht jeder. Denn die Vorstellungen über einen geeigneten Schutz klaffen auseinander.

Die Holzkunst am Westportal und was sie bedeutet

Sie hängen am Westportal, das als Haupteingang zum Münster gilt. Beide Türen haben eine Höhe von 4,05 Meter und eine Breite von 1,45 Meter. Kunsthistoriker und Professor Heribert Reiners hat sich 1954 mit dem Münster und den Kunstwerken intensiv auseinandergesetzt. Jede Tür ist in zehn rechteckige, mit Reliefbildern verzierte Felder geteilt. Zwischen der zweiten und dritten Bilderreihe sind jeweils ein bronzener Löwenkopf mit Zugring. Am linken Türflügel sind vermutlich bereits im Jahr 1587 die drei unteren rechten Reliefs so ausgeschnitten worden, dass Besucher durch eine Tür in der Tür gehen können – wie heute gewohnt. Entstehung: Die Inschrift über den Reliefs besagt, dass Simon Haider im Jahr 1470 der leitende Tischler gewesen ist. Es waren aber wohl verschiedene Meister beteiligt: an der linken Tür vermutlich ein, an der rechten Tür zwei Künstler. Haider war laut Heribert Reiners nur der Unternehmer, in dessen Werkstatt die Türen entstanden seien, nicht der Schnitzer.

Die Inschrift über den Reliefs besagt, dass Simon Haider im Jahr 1470 der leitende Tischler gewesen ist. Es waren aber wohl verschiedene Meister beteiligt: an der linken Tür vermutlich ein, an der rechten Tür zwei Künstler. Haider war laut Heribert Reiners nur der Unternehmer, in dessen Werkstatt die Türen entstanden seien, nicht der Schnitzer. Reliefs: Manche Figuren in den 20 Bildnissen haben in den vergangenen Jahrhunderten gelitten und sind erneuert worden. So sind laut Reiners in der Szene mit Jesus und Magdalena der Kopf des Judas und der linke Arm der Magdalena im Jahr 1917 durch Viktor Mezger ersetzt worden. An manchen Stellen fehlen nach wie vor Ergänzungen. Die 20 Bilder stellen das Leben Jesu dar, beginnend auf der linken Tür links unten mit der Verkündigung Mariens bis zur rechten Tür rechts oben der Tod Mariens in Gegenwart Christi und der elf Apostel.

Manche Figuren in den 20 Bildnissen haben in den vergangenen Jahrhunderten gelitten und sind erneuert worden. So sind laut Reiners in der Szene mit Jesus und Magdalena der Kopf des Judas und der linke Arm der Magdalena im Jahr 1917 durch Viktor Mezger ersetzt worden. An manchen Stellen fehlen nach wie vor Ergänzungen. Die 20 Bilder stellen das Leben Jesu dar, beginnend auf der linken Tür links unten mit der Verkündigung Mariens bis zur rechten Tür rechts oben der Tod Mariens in Gegenwart Christi und der elf Apostel. Nutzung: Im Zuge der Säkularisation ist das Münster an weltliche Landesherren gefallen, ohne dass die Kirche als einstige Bauherrin dafür eine Entschädigung erhielt. Heute ist es so: Die Altstadtpfarreien nutzen das Gebäude wie ihr Eigentum für Gottesdienste, Konzerte und Veranstaltungen und behalten die Einnahmen etwa auch von Führungen für sich. Das Land wiederum stellt die Münsterbauhütte, deren Mitarbeiter für Erhalt und Instandsetzung an der geschichtsträchtigen Kirche zuständig sind – in Abstimmung mit der Kirchengemeinde.

Nils Ohlsen rät dringend, mehr zu tun: Die Türen seien für Konstanz ein "ganz großer Schatz", den "kein Museum ungeschützt ausstellen" würde. "Will ich ein Museum im Innern haben?", hinterfragt Münsterbaumeister Alois Arnold. Museum, das sei eine Kirche nicht, ist Frank Mienhardt der Auffassung. Besucher sollten sich frei in der Kirche bewegen können, sagt der städtische Denkmalschützer. Er ist der Auffassung, ein Original sei ein Original und sollte für Besucher an angestammtem Platz erlebbar bleiben. Sie durch Kopien zu ersetzen, sei keine Alternative.

Obwohl bereits seit den 1980er Jahren Negative für Rekonstruktionen bestehen, erklärt Münsterbaumeister Alois Arnold. Die Anfertigung von Duplikaten wäre also jederzeit möglich. Die Kirchengemeinde hätte nichts dagegen, erklärt Münsterdekan Mathias Trennert-Helwig auf Anfrage – im Gegensatz zum Denkmalschutz. Die Kirchengemeinde hat einst eine Madonnenstatue aus Schutzgründen kopieren lassen.

Der Vorschlag von Denkmalbehörde und Vermögen und Bau, Besucher über die Nord- und Südeingänge in das Münster zu leiten und das Westportal nur noch zu Gottesdiensten und kirchlichen Festtagen zu öffnen, kommt für die Kirchengemeinde nicht in Frage. Weil "die Portalanlage sehr wesentlich zum Gebäude gehört", betont Dekan Trennert-Helwig. Das Betreten der romanischen Basilika in der originalen West-Ost-Achse sei ein entscheidender Teil des Raumeindrucks.

Somit steht für die Jahrhunderte alten Türen am Westportal so schnell kein besserer Schutz in Aussicht. Nils Ohlsen wäre froh, er hätte in seiner Nationalgalerie in Oslo noch so wertvolle Holzarbeiten. Norwegen sei im 19. Jahrhundert ein armes Land gewesen, Holzskultpuren seien verrottet. Die noch vorhandenen Werke seien selten und würden gut aufbewahrt. Ein Anspruch, den für die riesigen Holztüren des Münsters empfiehlt. Frank Mienhardt zeigt sich dann doch nachdenklich: "Man muss das im Blick haben", sagt er, eventuell müsse die jetzige Lösung zum Schutz der Türen nochmals "kritisch hinterfragt" werden.



