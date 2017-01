Konstanz Müllschwerpunkte an einigen Stellen: Die Konstanzer TBK räumen nach Silvester auf

An verschiedenen Stellen in der Stadt gab es große Müllschwerpunkte vom Feuerwerk über den Jahreswechsel. Auf der Radbrücke lagen so viele Scherben, dass ein TBK-Fahrzeug einen Platten bekam.

Die Radbrücke war am Sonntag ein Scherbenmeer, Herosé-Park und Winteresteig stark vermüllt und an den Hauptverkehrsstraßen gab es auch viele Schwerpunkte mit Böller- und Raketenabfall. Die Beseitigung des Silvestermülls hält die Technischen Betriebe Konstanz (TBK) noch ein paar Tage auf Trab. "Wir sind locke die ganze Woche damit beschäftigt", sagt Abteilungsleiter Henry Rinklin. Am Montag hätten die Mitarbeiter begonnen, die Haupttangenten in der Stadt aufzuarbeiten.

"Auf den Flächen, die wir immer reinigen, war es moderat", bewertet er allgemein das Müllaufkommen in der Stadt über den Jahreswechsel. Trotz extremer Spitzen an verschiedenen Stellen habe es über das Silvester-Wochenende im Schnitt ein normales Müllaufkommen gegeben. Das Feuerwerksverbot in der Altstadt greife. Auch die Polizei zieht ein positives Fazit. "Das Böllerverbot ist zu 99 Prozent eingehalten worden", sagt Bernd Schmidt, Pressesprecher im Polizeipräsidium Konstanz. Er hat die Vorkommnisse über die Silvesternacht ausgewertet und es habe nur einen Fall gegeben, in dem jemand mit Feuerwerk in der Altstadt angetroffen worden sei.

Neben der Radbrücke stach der Bereich zwischen Zähringerplatz und Friedhof mit der Abzweigung zur Friedrichstraße mit Verschmutzungen nach der Silvesternacht stark heraus. "Dort sah es aus, als ob ein Müllwagen seine Ladung verloren hätte", beschreibt Rinklin. Es sei heftig gewesen, was dort nach Silvester von den Feiernden an der Straße liegengelassen worden sei.