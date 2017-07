Konstanz Motorradfahrer zeigt Autofahrer an: Vorfahrt am Döbele-Kreisverkehr genommen

Motorradfahrer zeigt Autofahrer an: Vorfahrt am Döbele-Kreisverkehr genommen

Erst eine Woche nach einem Unfall hat ein Motorradfahrer Anzeige bei der Polizei erstattet. Offenbar hat ihm am Konstanzer Döbele-Kreisverkehr ein Autofahrer die Vorfahrt genommen, worauf der Motorradfahrer stürzte

Ein 21-jähriger Motorradfahrer hat der Polizei erst jetzt mitgeteilt, dass ihm am Dienstag, 18. Juli, gegen 8.45 Uhr am Döbele-Kreisverkehr ein Autofahrer die Vorfahrt genommen hat. Dies berichtet die Polizei. Der Motorradfahrer gab demnach an, ein bislang unbekannter Autofahrer sei aus der Grenzbachstraße herangefahren und habe ihm die Vorfahrt genommen. Weil er stark bremsen und ausweichen musste, stürzte er laut seinen Angaben und zog sich dabei Schürfwunden zu. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz, Tel. (07531)995-0, zu melden.