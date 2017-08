Konstanz Mögliches Alkoholverbot an öffentlichen Konstanzer Plätzen

Geht es nach der Landesregierung, sollen Kommunen künftig selbst entscheiden, ob sie im Kampf gegen Gewalt und Ruhestörung Alkoholverbote für bestimmte Orte und Zeiten aussprechen. In Konstanz dürfte dann als erstes der Herosé-Park ins Gespräch kommen.

Niemand hat die Absicht, das Feiern und das gemütliche Beisammensitzen zu verbieten. So in etwa lautet der politische Tenor, wenn es um einen alten Streitpunkt der Stadt, den Herosé-Park, geht. "Solange die sich benehmen, ist ja alles gut", murmelte ein Konstanzer Polizist kürzlich in das Publikum einer CDU-Veranstaltung zum Thema Sicherheit. Wie aber bekommt man die in den Griff, die sich nicht benehmen? Ab Herbst patroulliert ein Ordnungsdienst, das steht fest. Auch ein Alkoholverbot für bestimmte Uhrzeiten und Plätze ist denkbar.

Denn im Juni hatte sich die Landesregierung geeinigt, das Alkoholverkaufverbot aufzuheben. Sprich: Es wird wieder möglich sein, nach 22 Uhr ein Bier an der Tankstelle oder im Supermarkt zu kaufen. Im Gegenzug sollen Kommunen künftig selbst entscheiden dürfen, ob sie an öffentlichen Plätzen den Konsum von Alkohol verbieten wollen. Nach der Sommerpause muss noch der Landtag über das Gesetz abstimmen, die Zustimmung gilt aber als sicher.

Oberbürgermeister Uli Burchardt begrüßt die Einigung auf Landesebene, dass die Kommunen künftig selbst beschließen können, ob sie örtlich und temporär begrenzte Alkoholverbote aussprechen. "Solche Verbote kommen für uns aber nur als 'letztes Mittel' in Betracht", schreibt Burchardt auf Anfrage. Ob sie beispielsweise im Herosé-Areal ausgesprochen werden, wenn das Land die rechtlichen Grundlagen verabschiedet hat, werde dann der Gemeinderat im Einzelfall prüfen und entscheiden. In einem gemeinsamen Brief der baden-württembergischen Universitätsstädte an Ministerpräsident Winfried Kretschmann und in mehreren Gesprächen mit Vertretern der Landesregierung habe die Stadt bereits seit 2013 darauf gedrängt, dass das Land den Kommunen die rechtlichen Möglichkeiten einräumt.

Mit dem neuen Gesetz stünde die Stadt zumindest sicherer da als noch 2012. Damals setzte die Stadtverwaltung auf ein Glasverbot, mit dem sie aber in höchster Instanz gerichtlich scheiterte.