Konstanz Mögliche Brandstiftung: Brennendes Motorrad löst Feuerwehreinsatz aus

Die Polizei sucht Zeugen einer möglichen Brandstiftung an einem Motorrad im Salesianerweg in Konstanz

Wie die Polizei mitteilte, war das Fahrzeug bereits mehrere Tage dort abgestellt gewesen, als es in der Nacht auf Dienstag, gegen 2.30 Uhr, plötzlich in Flammen stand. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug. Von einem technischen Defekt nach der langen Parkzeit sei nicht auszugehen, so die Polizei. Brandstiftung sei nicht auszuschließen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter 07531/995-0 zu melden. Eine Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.