Konstanz Modernisierung vertreibt langjährige Mieter: Wenn die Wohnung unbezahlbar wird

Neuer Grundriss, neues Bad, Glasmosaik-Fliesen: Ein Investoren-Projekt in Petershausen sorgt bei den Mietern und dem Mieterbund Bodensee für Unmut - vor allem über die Gesetzeslage. Denn die Sanierung und die Umlagen befinden sich im rechtlichen Rahmen.

Dass in ihrer Wohnung ein paar Dinge neu gemacht werden müssten, war Familie Novak klar. Die Fenster waren in die Jahre gekommen, im Bad und in der Küche heizte noch ein Boiler das Warmwasser und der Laminat-Boden war abgenutzt. Seit fast 20 Jahren wohnen sie hier und wunderten sich nicht, als ihr Vermieter eine Modernisierung ankündigte. Nur was für eine, damit hatten sie nicht gerechnet: Ein neuer Grundriss, neuer Boden, Fußbodenheizung, neues Bad, versetzte Balkone, neues Dach, Bau eines Aufzugs. Was auch bedeutete: Die Miete wird deutlich teurer, nicht nur für die Novaks. Sondern auch für die vielen Nachbarn in der Eisenbahnstraße, deren Eigentümer sich zusammengetan haben, um den vierteiligen Gebäudekomplex neben den Bahngleisen in Petershausen energetisch zu sanieren und die Wohnungen aufzuwerten.

Rechtlich gesehen kann man es den Investoren nicht verwehren: Die Häuser befinden sich in privater Hand, und wenn der Eigentümer eine Wohnung umfassend modernisiert, darf er danach die jährliche Miete erhöhen – und zwar aktuell um elf Prozent der Modernisierungskosten. Die Mieterhöhungen in der Eisenbahnstraße liegen im rechtlichen Rahmen, die Mietpreisbremse gilt nicht, wenn modernisiert wurde. Robert Schwarz, der einige der Anwohner im Auftrag des Mieterbundes Bodensee vertritt, macht deshalb auch den Gesetzgeber verantwortlich: Die Vermieter können zum einen die Miete kräftig erhöhen, zum anderen können sie sich die Maßnahmen staatlich fördern lassen. Auf die Miete werden oft aber die gesamten Modernisierungskosten umgelegt. Trotz mehrfacher Anfragen des SÜDKURIER mit der Bitte um eine Stellungnahme reagieren die Eigentümer der Häuser in der Eisenbahnstraße nicht oder sind nicht erreichbar.

Seit mehr als einem Jahr wird an dem Gebäudekomplex gewerkelt

Dafür kann Robert Schwarz etwas zu dem Fall sagen: "Der Umgang mit den langjährigen Mietern ist schon bemerkenswert." Familie Novak steht in ihrem Wohnzimmer, während der Bohrlärm durch die Wände dröhnt. Seit Monaten gehe das schon so, morgens bis abends, die ganze Woche, manchmal auch samstags. Im Hausflur liegt Bauschutt, vor dem Fenster stehen Gerüste, der Boiler ist abmontiert und in der Küche gibt es gerade keine Heizung. Die Modernisierung ist vor allem laut, dreckig und zeitverzögert, seit mehr als einem Jahr wird schon an dem Gebäudekomplex gewerkelt.



Der Rechtsanwalt sitzt auf dem Sofa und hört sich geduldig die einstimmigen Klagen der verbliebenen Bewohner an: Dass sie nicht wissen, wie es weitergehen soll, dass sie keine Ansprechpartner haben, und dass das alles doch nicht gerecht sei. Die Sache sei diese, sagt Robert Schwarz später: "Da wohnen Menschen hier, die sind über 80, mit einer kleinen Rente. Oder Familien mit einem behinderten Kind. Die haben sich etwas aufgebaut, haben ihre Ärzte hier, die Freunde, die Arbeit. Und denen wird dann von einem Amtsrichter gesagt: Dann müssen Sie halt ins Umland ziehen, wenn Sie sich das hier nicht leisten können." Hinzu komme: Die derzeitigen Mieter landen gerade zum Teil auf der langen Warteliste der städtischen Wohnungsbaugesellschaft (Wobak). "Und die fragt zu Recht, warum sie den Eigentümern der Eisenbahnstraße zu ihrem angestrebten Geschäftserfolg verhelfen soll, indem sie diese Mieter bei sich aufnimmt. Die ohnehin schon lange Warteliste von über 4000 Wohnungssuchenden nimmt zwangläufig zu – während die Geschäftemacher sich noch als Investoren auf dem Wohnungsmarkt präsentieren werden", so Schwarz.

Auch Familie Novak ist inzwischen auf Wohnungssuche, bislang erfolglos. Ihren echten Namen wollen die Familienmitglieder trotzdem nicht in der Zeitung lesen – sie hatten schon genug Ärger mit dem jetzigen Vermieter, jeder im Haus sei auf seine Weise irgendwann auf die Barrikaden gegangen. Eine Instandsetzung der Wohnung und eine Mieterhöhung um vielleicht 100 Euro wäre noch drin gewesen, erklärt der Familienvater. Aber gleich eine neue, teure Wohnung daraus machen, für 900 Euro monatlich? Das könnten sie sich nicht leisten, obwohl beide berufstätig sind. Nicht mit einem Familieneinkommen von rund 2000 Euro. Vor ein paar Wochen hätten sie das Angebot des Vermieters erhalten: Für den sofortigen Auszug erhalten sie drei Kaltmieten, also drei Mal 650 Euro. "In Anbetracht der gewaltigen wirtschaftlichen Interessen des Eigentümers eine lächerliche Summe", kommentiert Schwarz. Üblich seien Abfindungen in Höhe einer Jahresmiete plus Umzugskosten, oft auch mehr.

Sanierung als Instrument gegen langjährige Mieter

Etwa die Hälfte der Nachbarn sind schon ausgezogen, andere überlegen noch, ob sie den neuen Mietvertrag für die sanierten Wohnungen unterschreiben oder sich gar hochgradig verschulden, um ihre Wohnung zu kaufen, berichtet Schwarz. Einer Nachbarin bot der Vermieter kürzlich einen Mietvertrag für eine andere, bereits renovierte Wohnung an, die knapp 70 Prozent teurer wäre als ihre alte Wohnung. Das Instrument Sanierung wurde so zur Waffe gegen langjährige Mieter – und die Eisenbahnstraße ist kein Einzelfall. In der Jakob-Burkhardt-Straße etwa seien Wohnhäuser weiterverkauft und systematisch modernisiert worden. In der Zumsteinstraße habe es zwar eine umfassende Sanierung gegeben, so Schwarz, aber "sehr faire Verhandlungsergebnisse", mit denen die Mieter beim Auszug zufrieden waren.

Bezahlbarer Wohnraum, steht für den Rechtsanwalt fest, wird auch hier in der Eisenbahnstraße nicht geschaffen. Auch nicht für Normalverdiener: In der Neubau-Eigentumswohnung im ausgebauten Dachgeschoss etwa koste der Quadratmeter 5000 Euro, so Schwarz. Im Erdgeschoss gibt es ein 20-Quadratmeter-"Mikroloft" für 128 000 Euro zu kaufen und im selben Haus die "frisch renovierte Drei-Zimmer-Stadtwohnung mit Lift", vermietet, 75 Quadratmeter, für 318 000 Euro und "ideal als Kapitalanlage", wie es in der Online-Immobilienanzeige heißt. In der Objektbeschreibung werden die "schieferfarbenen, großformatigen Bodenfliesen" im Bad angepriesen sowie die "wunderschönen Bisazza-Glasmosaik-Fliesen, die dezent eingesetzt werden". Interessenten scheint es zu geben: Während Familie Novak oben zwischen Bauschaum und Bohrlärm nach einer neuen Wohnung schaut, führt ein Immobilienmakler eine Frau und einen Mann im Sakko über den Innenhof Richtung Eingang.

Bundesweite Fälle