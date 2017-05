Konstanz Moderne Blasmusik im Doppelpack

In Allmannsdorf gab es einen gelungenen Abend mit dem Verbandsjugendblasorchester des Blasmusikverbandes Hegau-Bodensee (VJBO) und Kreisjugendblasorchester Ostalbkreis (KJBO). Die Musiker von der Ostalb spielten dabei ihr Jubiläumsstück.

Musikalisch ging es am Samstagabend in der Allmanndorfer Mehrzweckhalle zu. Das Verbandsjugendblasorchester des Blasmusikverbandes Hegau-Bodensee (VJBO) unter der Leitung von Kuno Rauch hatte sich das Kreisjugendblasorchester Ostalbkreis (KJBO) mit Dirigent Michael Stegmaier als Gäste nach Konstanz geholt. Nacheinander warteten die beiden Gruppen mit einem abwechslungsreichen und modernen, musikalischen Programm auf. Den Auftakt machten die Besucher aus der Ostalb und interpretierten unter anderem Michael Jacksons populären Hit „Bad“ sowie den Lied „Am Ende der Welt“, bekannt aus dem Film „Fluch der Karibik“

Den Höhepunkt des ersten Teils stellte das Stück „The Wall“ dar, das anlässlich ihres 25-jährigen Jubiläums, eigens für das Orchester aus der Ostalb komponiert wurde. Musikalisch verarbeitet sind darin der Streit zwischen Römern und Germanen sowie der Konflikt um die Grenzschutzmauer Limes, die etwa 200 Jahre nach Christus von den Römern im Ostalbkreis errichtet wurde. Mit der Komposition wurde der österreichische Komponist und Dirigent Otto M. Schwarz beauftragt. Am Palmsonntag dieses Jahres fand die Uraufführung des Stücks in Iggingen unter seiner persönlichen Leitung statt. In Konstanz zeigte das Jugendorchester aus der Ostalb das Stück schließlich zum bisher dritten Mal.

Der Auftritt des Hegau-Bodensee Orchesters in der zweiten Hälfte des Konzerts beeindruckte besonders durch temporeiche und mitreißende Stücke, wie den „Danse Diabolique“ von Josef Hellmesberger. Und auch die Gastgeber hatten in ihr Programm eine Komposition von Otto M. Schwarz aufgenommen. Wie auch „The Wall“ erzählt das Stück „Dragonfight“ eine Geschichte. Inspiriert von einer Sage aus den Lichtensteiner Alpen, handelt es von einem Drachen, der über einem Dorf in einer Höhle wohnt und die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt, bis er von einem Riesen besiegt wird. Wer genau hinhörte, erkannte die Hintergründe der beiden Stücke in der Musik und könnte erahnen, um welche Szene es sich jeweils handelte.

Der Eintritt für das Doppelkonzert in Allmannsdorf war frei und die Halle war fast voll. Das Publikum zeigte sich angetan von dem abwechslungreichen Programm der beiden Jugendblasorchester und den Stücken, die die jugendlichen Musiker spielten. Die Besucher spendeten beiden Orchestergruppen großzügigen Applaus.

Die VJBO-Teilnehmer

Für die mitwirkenden jugendlichen Musiker des Verbandsjugendblasorchesters des Blasmusikverbandes Hegau-Bodensee (VJBO) beim Doppelkonzert in Allmannsdorf galt als Mindestanforderung, dass ein Teilnehmer das Jungmusikerleistungsabzeichen (JMLA) in Silver hat oder in der Vorbereitung dafür ist, der Besuch aller Proben und ein Höchstalter von 26 Jahre. Kuno Rauch hat als stellvertretender Verbandsdirigent die musikalische Gesamtleitung des VJBO.

