vor 1 Stunde SK Konstanz Mitten in der Altstadt: Feuerwehr Konstanz muss Keller leerpumpen

Einen größeren Einsatz mit zehn Kräften musste die Feuerwehr Konstanz am Samstag in der Altstadt leisten. In einem Geschäftshaus in der Kanzleistraße stand laut einer Pressemitteilung das Wasser schon über 20 Zentimeter hoch. Und das war nicht der einzige Einsatz an einem ereignisreichen Samstagnachmittag.