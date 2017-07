Konstanz Mitten in Konstanz neben dem Radweg auf der Straße radeln: Warum die das dürfen

Wenn Radfahrer zur kritischen Masse werden: Dutzende Konstanzer haben einen Paragrafen in der Straßenverkehrsordnung geschickt ausgenutzt. Wie ihre Mitstreiter in ganz Europa, setzen sie sich für bessere Radwege und mehr Sicherheit für Radler ein.

Es war eine Demonstration auf dem Zweirad: Den doppeldeutigen Begriff Kritische Masse haben dutzende Radfahrer aufgegriffen. Im Rahmen der internationalen Bewegung Critical Mass übten sie einerseits Kritik an den vielfach überlasteten Radwegen in der Stadt. Andererseits überschritten sie die kritische Grenze von 15 Personen, ab der nach Paragraf 27 der Straßenverkehrsordnung Radfahrer-Gruppen als geschlossener Verband auch auf der Straße nebeneinander fahren und gemeinsam eine Ampelkreuzung überqueren dürfen.



Lynn-Sophie Ölschläger, eine Teilnehmerin, erklärte laut einer Pressemitteilung der Veranstalter: „Wir brauchen zusätzliche, breitere und sichere Fahrradwege, die nicht wie bisher oft dem Autoverkehr untergeordnet sind. Die große Anzahl an Radfahrern die in Konstanz unterwegs sind braucht mehr Platz auf der Straße.“ Insbesondere am Zähringerplatz und auf der Alten Rheinbrücke sei die Situation sehr schwierig. Philipp Oestinger sagte, ein verstärkter Umstieg aufs Rad könne in Konstanz viele Verkehrsprobleme lösen. Die Critical-Mass-Bewegung will für diese Ziele weiterhin einsetzen. Jeden letzten Mittwoch des Monats um 19 Uhr lädt sie ab Herosé-Park zur Tour durch die Stadt ein. Bild: www.felixmueller.com