Konstanz Mit verstärkten Kontrollen zu einer sicheren Fasnacht

Ob uniformiert oder zivil: Polizei will mit großer Präsenz dafür sorgen, dass die fünfte Jahreszeit zu einem reinen Vergnügen wird. Hier gibt's Tipps, falls es doch brenzlig werden sollte

In der kommenden Woche beginnt die heiße Phase der Konstanzer Straßenfasnacht. Los geht es bereits am Vorabend des Schmotzigen Dunschtig, am Mittwoch, den 22. Februar. Der Butzenlauf startet um 20 Uhr am Schnetztor und führt über die Hussenstraße, den Obermarkt und die Wessenbergstraße bis zum Münster. Unzählige Narren werden kostümiert und bestens gelaunt unterwegs sein, um den beliebten Startschuss in die vierte Jahreszeit zu feiern. Ebenfalls am Schmotzigen Dunschtig, bei dem das normale Leben in der Stadt weitgehend zum Erliegen kommt. Hemdglonkerumzug am Abend, der große Fasnachtsumzug am Sonntag, die Straßenfasnacht am Montag sowie die traditionelle Verbrennung am Vorabend des Aschermittwochs – zu allen fasnächtlichen Anlässen kommen viele, viele Menschen zusammen, um gemeinsam zu feiern. Die überwältigende Mehrheit tut dies, um heimatliche Bräuche zu pflegen, regionale Kultur zu leben und ausgelassen mit Gleichgesinnten der fasnächtliche Tradition nachzugehen.

Nicht nur die unzähligen Narren bereiten sich monatelang akribisch auf die stimmungsvolle Straßenfasnacht vor. Auch die Polizei beschäftigt sich seit einiger Zeit damit. "Die Fasnacht ist für die Polizei ein Riesenunternehmen", sagt der Konstanzer Polizeipräsident Ekkehard Falk. "Wir bieten den Narren einen Rahmen, um ausgelassen, fröhlich, friedlich und unbeschadet feiern zu können. Ordnungsstörungen und Straftaten werden jedoch konsequent verfolgt", so Falk weiter. Nun leben wir in einer Zeit, in der öffentliche Feiern, zumal unter freiem Himmel, ein gewisses Gefahrenpotenzial in sich bergen.

Die Silvesternacht von Köln, der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin – nur zwei Beispiele, die die Sinne der Ordnungshüter deutlich schärften. "Mit dieser Bedrohungslage müssen wir leben – doch die Polizei wird alles tun, um größtmögliche Sicherheit für die Veranstaltungen und Umzüge zu gewährleisten", erzählt Ekkehard Falk und spricht damit die abgestimmten Sicherheitsmaßnahmen an. "Absprachen mit Justiz, der kommunalen Verwaltung und lokalen Veranstaltern sowie die Präsenz von uniformierten und in zivil auftretenden Polizeibeamten sind ebenso Teil einer umfangreichen Einsatzkonzeption für die Sicherheit der Veranstaltungen und ihrer Besucher wie Videoüberwachungen."

Andreas Kaltenbach, Zunftmeister der Blätzlebuebe, führt die zunehmend sichere Fasnacht auf die Bestrebungen der Polizei zurück. "Es gibt ganz andere Feste im Laufe eines Jahres, bei der es größere Probleme gibt", sagt er. "Wenn wir am Abend des Schmutzigen Dunschdig sehen, dass 40 000 Menschen unterwegs waren und dass relativ wenig passiert ist, dann ist das ein Ergebnis der guten Zusammenarbeit zwischen den Veranstaltern und der Polizei." Hunderte Beamte in Uniform und Zivil werden im Einsatz sein, um für Ordnung und Sicherheit zu sorgen. In Konstanz wird auf der Marktstätte eine stationäre Videoanlage eingesetzt, um potenzielle Krawallmacher identifizieren zu können. Außerdem sind mobile Videoteams unterwegs.

Die Polizei weist darauf hin, dass sexuelle Übergriffe sowie Diebstähle meist dann vorkommen, wenn die Täter betrunken sind. "Auch K.O.-Tropfen sind ein Phänomen, dem in der Fastnachtszeit erhöhte Aufmerksamkeit gilt", berichtet Falk. "Sofern notwendig, wird die Polizei gegenüber Störern konsequent Platzverweise aussprechen und Aufenthaltsverbote erlassen, die auch mit Gewahrsamsnahmen durchgesetzt werden, wenn erforderlich."

Der Jugendschutz ist einer der Schwerpunkte der Polizeiarbeit an Fasnacht. Auch hier kündigt Falk ein konsequentes Handeln an. In Kooperation mit den Veranstaltern wird die Polizei genau beobachten, ob Jugendliche bei öffentlichen Veranstaltungen mit übermäßigem Alkoholkonsum auffallen. Falk richtet sich an Veranstalter und Verkaufstellen: "Die Missachtung von Altersgrenzen beim Verkauf von Alkohol sowie der Ausschank an erkennbar Betrunkene sind verantwortungslos und führen zu entsprechenden Konsequenzen." Auto- und Radfahrer müssen mit verstärkten Alkohol- und Drogenkontrollen rechnen. Falk: "Alkohol und Drogen am Steuer sind kein Kavaliersdelikt", warnt der Polizeichef. "Die Konsequenzen für die Betroffenen können lange spürbar sein. Wer fährt, trinkt nicht und wer trinkt, fährt nicht."

Tipps für eine friedliche Fasnacht

Die Polizei gibt folgende Tipps, damit die närrische Zeit möglichst reibungslos über die Bühne geht: