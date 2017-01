Konstanz Mit dem Segelboot einmal um die Welt  ein Multivisions-Vortrag

Der Weltenbummler Sönke Roever aus Hamburg berichtet in einem Multivisions-Vortrag von seiner Weltumseglung. Er spricht am 11. Januar, um 19.30 Uhr, im Wolkensteinsaal im Kulturzentrum am Münster.

1200 Tage Samstag. Das haben Sönke und Judith Roever aus Hamburg erlebt. Aber nicht Samstage, wie die meisten sie kennen, mit Haushalt, Einkaufen und vielleicht einer Verabredung am Abend. Sondern Samstage im Paradies, türkisblaues Wasser, Sandstrände, offenes Meer und grenzenlose Freiheit. In einem Multivisonsvortrag am Mittwoch, 11. Januar, um 19.30 Uhr im Wolkensteinsaal im Kulturzentrum am Münster, erzählt der 41-jährige passionierte Segler Roever von seiner Weltumseglung. Dreieinhalb Jahre ist er mit seiner Ehefrau die sogenannte Barfußroute am Äquator entlang gesegelt. Die Route heißt so, weil es auf dieser Strecke immer so warm ist, dass man keine Schuhe braucht.

Nachdem die Roevers in Hamburg ihre Wohnung gekündigt, das Auto verkauft und die Möbel eingelagert haben, ging es mit dem Segelschiff los. "Der Buchtitel ist keine Marketing-Gag, wir waren wirklich exakt 1200 Tage unterwegs", sagt Sönke Roever. Die Route führte von Hamburg über die Kanaren, Karibik, Panamakanal, Südsee, Neuseeland, Vanuatu, Indonesien, Südafrika, Kapverden und die Azoren. Besonder die Kokosinsel, einem Insel-Atoll im Indischen Ozean südwestlich von Bali, hat es dem Paar angetan. "Das Wasser war dort noch ein bisschen türkiser und der Sand noch etwas feiner", schwärmt er. Sie blieben zwei Wochen auf der Kokosinsel. Den längsten Aufenthalt hatten sie in Neuseeland, dort waren die Roevers ein halbes Jahr lang.

Doch nicht alles auf ihrer Reise war schön. Um den Piraten aus dem Weg zu gehen, segelte das Paar nicht durch das Rote Meer, sondern um das Kap der Guten Hoffnung. Dort brachte sie eine große Welle zum Kentern. Wasser schwemmte alles weg, was an Deck lag, die Technik litt ebenfalls, für einen kurzen Moment waren beide unter Wasser und hatten sich aus den Augen verloren. Doch auch dieser Schreckmoment ging glimpflich vorüber. "Wir mussten jedoch einen Monat in Südafrika bleiben und unser Boot reparieren", sagt Sönke Roever. Einlass ist ab 19 Uhr, Karten kosten 15 Euro.