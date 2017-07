Konstanz Mit dem Rollstuhl unter dem Korb: Schüler lernen Behindertensport spielerisch kennen

Die Initiative "Behindertensport macht Schule" besucht die Konstanzer Gebhardschule. Zwischen Wettfahren und Rollstuhlbasketball erleben die Kinder, wie es ist, sich mit Hilfe der Arme fortzubewegen.

Marco Hopp dribbelt den Basketball neben sich her. Zielstrebig bewegt er sich auf den Korb zu. Dann zielt er – und trifft. Dabei steht er jedoch nicht auf zwei Beinen, sondern sitzt im Rollstuhl.

Hopp ist im Rahmen der Initiative "Behindertensport macht Schule" des Badischen Behinderten- und Rehabilitationssportverbandes an der Gebhardschule zu Gast. Begleitet und unterstützt wird er dabei von Christine Stahlberger. Seit 2009 ist die Initiative in ganz Baden unterwegs, um Barrieren zwischen Menschen mit und ohne Handicap zu überwinden. Nun ist das Projekt zum ersten Mal am Bodensee.

Als die Kinder sich selbst für ein Wettfahren und ein Basketballspiel in den Rollstuhl setzen, fallen ihnen sofort Schwierigkeiten auf: "Man muss sehr aufpassen, dass man nirgendwo reinfährt", sagt eine Schülerin. Und: "Es ist total schwierig, gleichzeitig zu lenken und den Ball unter Kontrolle zu haben." Den Schülern Charlotte und Adrian machen die Spiele im Rollstuhl Spaß, aber es sei merkwürdig, sich auf die Arme, statt die Füße zu verlassen. Von Hopp sind sie sehr beeindruckt: "Bei ihm sieht es so leicht aus!"

"Jede Schule kann an der Initiative teilnehmen und sich eine Sportart wünschen", sagt Stahlberger. Neben Rollstuhlbasketball wäre es zum Beispiel auch möglich, Rollstuhlrugby oder Blindensport kennenzulernen.

Hopp, der seit 25 Jahren im Rollstuhl sitzt, war von Anfang an Teil des Projekts. "Vor meinem Unfall habe ich auch Sport gemacht, aber eher Leichtathletik", sagt er. Nach dem Unfall kam er zufällig zum Rollstuhlbasketball. Sieben Jahre lang trainierte er die Deutsche Juniorennationalmannschaft, die 2012 Europa- und 2013 Weltmeister wurde. Dass die Gebhardschule viel Wert auf Inklusion legt, freut ihn: "Es ist eine sehr schöne Erfahrung." Trotzdem appelliert Hopp auch hier am Ende der "etwas anderen Sportstunde" an die Kinder: "Haltet keinen Abstand von Rollstuhlfahrern, Menschen mit Gehhilfen oder Eltern mit Kinderwagen. Haltet ihnen stattdessen die Tür auf."