Konstanz Mit dem Herzen ist Herbert Koch noch immer im Orchester

Das Unterhaltungsorchester Reichenau (UHO) dankt seinem Gründer und ehemaligem Dirigenten Herbert Koch.

50 Jahre alt wird das Unterhaltungsorchester (UHO) in diesem Jahr. Eigentlich ist solch ein Jubiläum ein guter Grund, groß zu feiern. Anders das UHO, das sich in Bescheidenheit übt; wozu es eigentlich keinen Grund gibt. Aber dafür haben die Musiker nicht vergessen, wer den Grundstein ihres Erfolges und ihrer Beliebtheit gelegt hat. Anlässlich des Osterkonzerts in der Inselhalle dankten sie Herbert Koch. Er hatte das Orchester zusammen mit sieben bis acht jüngeren Musikern gründet, wie er erzählt. 30 Jahre lang stand er als Dirigent an der Spitze des Klangkörpers.

Seit 20 Jahren ist Hartmut Spitzhüttl der musikalische Leiter des UHO. Koch habe ihm als Dirigenten große Fußstapfen hinterlassen. "Riesige Löcher", umschrieb Spitzhüttl das Können seines Vorgängers. "Ich wollte so einiges sagen, aber der lange Applaus sagt genug", fügte er hinzu. "Überreden und begeistern", seien Kochs herausragenden Eigenschaften. In die Ausbildung junger Geiger habe er viel investiert. "Er hat uns Junge damals viel Freiraum gelassen", sagte er zurückblickend. Herbert Koch habe ihn später während seines Dirigats immer unterstützt und gute Hinweise gegeben. "Aber mach wie du monsch", habe er nicht selten angefügt. "Danke, Danke, Danke", sagte Hartmut Spitzhüttl überschwänglich. Sophia Jung bedankte sich bei Herbert Koch mit einem selbst gebackenen Kuchen. Als sie zum Sprechen ansetzte, versagte ihr vor Rührung die Stimme, und die Tränen flossen. Vor fast neun Jahren habe sie den Platz neben ihm Platz einnehmen dürfen. "Du hast mir mit Tipps und Tricks zur Seite gestanden", dankte sie ihm.

Er habe ihr beigebracht wie sie bei schwierigen Läufen schummeln konnte. "Das hört ja eh keiner, hast du gesagt", erzählte sie. Ein wenig habe sie sich bei ihm revanchieren können, indem sie ihm englischsprachige Titel übersetzte. "Wir waren ein gutes Team, haben uns super verstanden und zu lachen gab's auch", sagte die Geigerin. "Ich fange auch gleich an, zu heulen", sagte Herbert Koch in seiner kurzen Rede. "Mit dem Herz sei er immer noch im Orchester. "Ich wollte ja nie Geige lernen. Aber mein Großvater und mein Vater spielten Geige. Da blieb mir nichts anderes übrig"; sagte er rückblickend ohne Bedauern. Lob habe er von der Lehrerin erhalten: "Du bist der beste, aber auch der faulste." Der Geigenkasten sei größer gewesen als er. "Als ich in die Probe kam, gab es Geraune", erinnerte sich Koch. Fast 70 Jahre habe er Geige gespielt. "Manchmal träume ich davon wieder mitzuspielen, denn es war wirklich super."

Kurt Degen aus Wollmatingen ist ein treuer Gast des UHO. "Ich komme seit Jahrzehnten", berichtete er. Selbstverständlich sei er stets bei den Winterkonzerten zu Beginn eines Jahres dabei. Darüber hinaus besuche er auch die Konzerte des Musikvereine Wollmatingen und Allmannsdorf. Während sich Degen vor Beginn des Konzerts noch nicht mit dem Programm beschäftig hat, weiß seine Begleiterin Eleonora Krestan schon, auf was sie sich besonders freut: "An der schönen blauen Donau" von Richard Strauss (Sohn).

Die Brüder Tim (10 Jahre) und Felix (9) sitzen im Publikum um ihrem Vater Manuel Honsell zuzuhören, der als Bassist ganz hinten auf der Bühne steht. Felix lernt Kontrabass spielen. Er sei immer bei den Konzerten seines Papas dabei, erzählt Felix. Tim gelingt das nicht so häufig, da er viel für die Schule lernen müsse. Sein Instrument ist die E-Gitarre. "Ich spiele die als Hobby", erzählte er. Felix möchte später mal in einer Band mitspielen. Vor dem Konzert freuten sie sich besonders auf das letzte Stück: "Pirates of the Caribbean" von Klaus Badelt.

Das Osterkonzert

Das UHO eröffnete mit der Ouvertüre zur Oper "Der Barbier von Sevilla" von Gioachino Rossini. Ein Gefühl der heiteren Jahreszeit brachten "Frühling in Wien" und "Im Prater blüh'n wieder die Bäume" von Robert Stolz in die Inselhalle. Schwermütige Abwechslung gab es mit der "Schiwago-Melodie". Martin Glönckler am E-Piano stimmte das Publikum auf sein Schlager-Wunschkonzert ein, das er am Wochenende 13. und 14. Mai in Walahfried-Strabo-Schule präsentieren wird. (nea)