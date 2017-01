Konstanz Mit dem Handy durch das mittelalterliche Konstanz

Geschichte vermittelt man am besten lebendig, bevor sie im Archiv verstaubt – dachten sich ein paar Studenten der Uni Konstanz und entwickelten eine kostenlose App. Mit der erfährt man viel über die Geschichten hinter historischen Gebäuden, an denen wir tagtäglich vorbeigehen. Ein kurzer Rundgang.

Wer an den Geschichtsunterricht zurückdenkt, dem fallen oft trockene Texte, das Auswendiglernen von Zahlen oder abstrakte Grafiken ein. Geschichtsvermittlung geht heute aber auch anders: Bei einem Spaziergang durch Konstanz zum Beispiel. Verbunden mit Orten, an denen man tagtäglich vorbei geht und hinter deren Mauern spannende Geschichten verstecken. Im Haus "Zur Kunkel" zum Beispiel. Dort kann man sich die berühmten, aber nicht immer zugänglichen Fresken anschauen. Oder am Haus zur Katz Verse von Oswald Wolkenstein lesen und hören, wie er sich an die Feste in dem Haus erinnert. Möglich ist das mit einer kostenlosen Smartphone-App. Entwickelt haben sie Studenten der Universität im Rahmen eines Geschichts-Seminars des Dozenten Christof Rolker. Das Ziel: Geschichte lebendig zu erzählen. In insgesamt sieben verschiedenen Touren führt die Applikation ihre Nutzer – ob Tourist, Schüler oder einfach Konstanzer – in Text, Bild und Ton durch Themen wie Handel und Wirtschaft, Religion und Kirche bis zu Kriminalität im Mittelalter. Die Inhalte haben Kilian Riez und zehn Kommilitonen selbst aufbereitet, erklärt er. Dazu mussten sie aber selbst erst einmal ins Stadtarchiv und die Geschichten finden, die in den alten Gemäuern und Gassen der Niederburg und der Altstadt stecken. Dabei ist zum Beispiel die "Kriminalitätstour" herausgekommen – ein Auszug:

.Stephansplatz,Aufstieg und Fall des Ulrich Imholz: Ulrich Imholz zog im frühen 15. Jahrhundert von St. Gallen nach Konstanz. Er lebte in einem Anwesen mit dem Namen „Zum Leithund“, am heutigen Stephansplatz. Seine innovativen Geschäftsideen brachten ihn zuweilen in Konflikt mit den Obrigkeiten. Angeklagt wurde Imholz das erste Mal im Jahr 1423. Er hatte versucht ein Monopol über den Garnhandel zu etablieren, um die Produktion der Leinweber zu kontrollieren. Obwohl Imholz zweimal abgemahnt wurde, erlebte er in der Folgezeit eine wirtschaftliche Hochphase. Sein Vermögen war innerhalb von zehn Jahren schneller gewachsen als jedes andere in Konstanz. In der Konstanzer Adelsgesellschaft genoss Imholz in dieser Phase ein hohes Ansehen. Ein Schicksalsschlag läutete seinen Abstieg ein: im Jahr 1428 wurde seine Karawane auf dem Weg zu den Frankfurter Messen überfallen. Der Überfall hatte ernsthafte wirtschaftliche Konsequenzen: Imholz verlor auf einen Schlag 3000 Pfund Heller. Er geriet in einen verheerenden Schuldenkreislauf. Aufgrund der großen Schuldenlast musste Imholz im August 1435 aus Konstanz fliehen. Er hinterließ ein wirtschaftliches Trümmerfeld. .Die Judenverfolgung von 1348 in Konstanz: Eines der dunkelsten Kapitel der Konstanzer Historie hat sich in der Mitte des 14. Jahrhunderts zugetragen: Die vermutlich größte Judenverfolgung in der Geschichte dieser Stadt. Der Anstoß für diese Entwicklung ist im Jahre 1348 zu verorten. Damals hielt in Konstanz die Pest Einzug. Die städtische Bevölkerung stand dieser Seuche machtlos gegenüber. Daher ergriff der Stadtrat eine für diese Zeit typische Maßnahme: Er suchte und fand eine Ursache, die dafür verantwortlich gemacht und bekämpft werden konnte. Es traf die jüdische Bevölkerung. Die Juden hätten die Brunnen vergiftet, so lautete die Folgerung des Stadtrats. Deshalb sollte die christliche Bevölkerung von nun an das Wasser direkt aus dem Bodensee trinken. Die Juden sollten dagegen das Wasser aus den angeblich vergifteten Brunnen trinken. Doch es blieb nicht bei diesen Schikanen. Am 4. Januar 1349 nahm die Geschichte eine tragische Wendung. 330 Juden wurden in zwei Häusern festgesetzt. Zwei Monate danach wurden sie auf dem Brühl, einer großen Wiese vor den Stadtmauern, verbrannt. Erst im Jahr 1375 wurden Juden wieder in das Bürgerrecht der Stadt Konstanz aufgenommen. Jedoch sollte sich ihre Situation fortan durch Ratsverordnungen und erschwerende Auflagen in allen Lebensbereichen zunehmend verschlechtern. . Der Pulverturm war seit seiner Erbauung um 1320 Teil der mittelalterlichen Verteidigungsanlage von Konstanz. Im 14. Jahrhundert war er mit dem Rheintorturm durch eine Mauer, die direkt am Flussufer entlangführte, verbunden. Im Mittelalter war dies der nordwestlichste Punkt der Stadt. Seine damalige Dachverkleidung brachte ihm bei der Konstanzer Bevölkerung schnell den Namen "Ziegelturm" ein. Der Turm diente aber nicht nur dem Schutz der Stadt, er wurde auch als Folterkammer und Gefängnis verwendet. Bekanntester Insasse soll der Raubritter Georg von End gewesen sein. Dieser überfiel einige Reisende, die auf dem Weg zum Konzil an seiner Burg vorbeikamen. Als er der Stadt Konstanz dann auch noch ein mit Korn beladenes Boot stahl, wurde er festgenommen und eingesperrt. Nur dank der Fürsprache einflussreicher Freunde und dem Versprechen, der Stadt seine Burg zu schenken, entkam er der Todesstrafe. .Haus zur Katz, Zunftaufstand 1429/30: Die städtische Politik des 13. und 14. Jahrhunderts war vornehmlich durch den Konflikt der adligen Geschlechter und der bürgerlichen Zünfte geprägt. Ein Ratsbeschluss aus dem Jahre 1420 regelte in eindeutiger Weise, dass jeder Zünftige in seiner ihm angestammten Zunft bleiben, und in keine andere Gesellschaft wechseln sollte. Überdies wurde den Geschlechtern das Recht auf Trinkfeste in der Ratsstube entzogen, woraufhin sie sich 1424 ein eigenes Zunfthaus erbauten, das Haus zur Katz. Im Jahr 1429 war es der Bürgermeister Heinrich Ehinger, der im städtischen Rat eine empfindliche Bestrafung all jener Zünftigen durchsetzte, die mit den Geschlechtern Umgang gepflegt hatten. Als Reaktion auf dieses Urteil drohten die Geschlechter damit, die Stadt zu verlassen. Dies führte zu großen Unruhen innerhalb der Stadtbevölkerung, da die Geschlechter ein wichtiger Wirtschaftsfaktor waren und zudem einen Großteil der städtischen Steuerlast trugen. Wenig später griffen einige Zünftige zu den Waffen und überfielen unter Führung der Gerber und der Leinweber den städtischen Rat. König Sigismund, der zur Schlichtung des Konfliktes angereist war, entschied sich für weitreichende Verfassungsänderungen. .Strafrecht auf dem Obermarkt: Während des Mittelalters und zu Beginn der frühen Neuzeit diente der Platz vor dem Hotel Barbarossa (Bild) als Gerichtsstätte. Bis ins 15. Jahrhundert waren für die Hochgerichtsbarkeit die jeweiligen Vögte zuständig. Ab dem Jahr 1430 übernahm der kleine Rat der Stadt diese Funktion, nachdem Konstanz die Blutsgerichtbarkeit und den Blutbann erhalten hatte. Nun konnte der Rat eigenmächtig Körperstrafen oder Todesurteile fällen und vollstrecken lassen. Darauf verweist noch heute der rote Balken im Konstanzer Stadtwappen. Damit lag die rechtliche Gewalt fast ausschließlich beim kleinen Rat, der mehrmals in der Woche tagte. Nur die Geistlichen unterlagen damals ihrer eigenen Gerichtsbarkeit. Die städtische Rechtssprechung verfügte zu dieser Zeit über zahlreiche Bestrafungsmöglichkeiten. Manche von ihnen – wie die Prangerstrafen – vollstreckte man auch hier auf dem Obermarkt. Der hölzerne Pranger stand damals direkt vor dem Haus zum Hohen Hafen, das direkt an das heutige Hotel Barbarossa grenzt. Prangerstrafen verhängte man damals vor allem für kleinere Delikte, wie für die Teilnahme an einer Schlägerei oder öffentliches Fluchen. Je nach Vergehen und Urteilsspruch existierten aber Abstufungen. Das Strafmaß reichte von bloßen Stehen am Pranger bis hin zur Verstümmelung. Zeitweilig wurden hier auf dem Obermarkt auch Todesurteile vollstreckt. Meist erfolgten die Hinrichtungen aber außerhalb der Stadt. Dies geschah aus Geruchsgründen, da man die Leichen häufig hängen ließ. Zudem wollte man den Verurteilten auch symbolisch aus der Stadtgemeinschaft ausschließen.

Die App

Es stehen sieben verschieden Touren zur Verfügung: „Basistour“, „Handel und Wirtschaft“, „Leben im Mittelalter“, „Die Schweizer“, „Kriminalität im Mittelalter“, „Religion und Kirche“, „Stadtbild des Mittelalters“. Nutzer von Android-Systemen können die App im Google Play Store, iOS-Nutzer im Apple App Store kostenlos herunterladen. Die App finden Sie unter dem Namen „Konstanz im Mittelalter“.



Hier können Sie in das Stück "Das Zunfthaus zur Katz" reinhören.