Konstanz Mit Weihrauch durch Konstanz Straßen: Die Sternsinger sind wieder unterwegs

Am Freitag ist ihr großer Tag, doch schon jetzt sind sie unterwegs: Die Sternsinger ziehen durch die Stadt. Dabei bringen sie den Menschen den Segen ins Haus – und werden dabei manchmal auch selbst überrascht.

Michael Reichel hat schon einiges erlebt als Sternsinger. Der 12-Jährige engagiert sich seit Jahren in der weltgrößten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Er kann von Menschen berichten, die sie mit offenen Armen empfangen, von anderen, die ihnen die Tür vor der Nase zuknallen. Dass die Sternsinger aber mit einem eigenen Lied begrüßt werden, das ist auch für Michael neu. Im Kinderhaus St. Gebhard kommt er in diesen Genuss und später noch im Kinderhaus Edith Stein. Schon die Kleinsten sollen sensibilisiert werden für die Probleme in anderen Teilen der Welt, deshalb gehen die Sternsinger auch in die kirchlichen Kinderhäuser. "Wir segnen Euch heute, ihr lieben Leute, damit ihr ein Segen für andere seid", heißt es in einer Liedzeile der Sternsinger.

Diese bringen traditionell den Jahressegen und sammeln Geldspenden für Kinder in Not weltweit. "Es geht um Kinder, denen es nicht so gut geht", sagt Michael Reichel. Seine neun Jahre alte Schwester Maria Reichel ergänzt: "Die tun mir leid. Ich möchte was für die tun." Deshalb ziehen die Geschwister und rund 20 andere Kinder und Jugendliche aus den Pfarreien Gebhard und Bruder-Klaus sowie eine halbe Million Kinder in ganz Deutschland von Haustür und Haustür.

"Wer kann den ersten Vers?" Louisa Schmid, eine der jungen Frauen aus den Reihen der Ministranten, die die Sternsinger begleitet, vergewissert sich, ob auch alle Kinder die Textzeilen und Lieder beherrschen. Sie belässt es nicht beim Nachfragen. Erst nach einer Stimmprobe auf der Straße gibt sie sich zufrieden. Schnell weist sie jedem eine Rolle zu und ermuntert die Kinder die Stimmen kräftig zu erheben. Einige Menschen in Petershausen vereinbaren einen festen Termin für den Besuch der Sternsinger. Sie wollen sie keinesfalls verpassen. Oft sind es ältere, manchmal kranke Menschen.

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die die Sternsinger begleiten, sind oft aktiv als Ministranten und in der kirchlichen Jugendarbeit, und sie waren oft selbst Sternsinger. Nach und nach wachsen sie in die neuen Aufgaben hinein wie etwa die 18 Jahre alte Alexandra Schmid, die in Konstanz studiert. Zum Organisations-Team hinter den Touren gehört Claudia Heisel. Die Mutter von fünf Kindern schaufelt sich Freizeit für die Sternsinger frei. Auf die Frage, warum sie sich das antue, antwortet sie: "Das ist die falsche Wortwahl. Es geht darum, ob ich den Einsatz bringen möchte oder nicht. Es kommt von mir und es kommt von Herzen." Sie wolle als Mutter, Pfarrgemeinderätin und Lehrerin ein Beispiel geben. Sie freut sich, wenn sie die Sternsinger zum Einsatzort fahren kann und sich der Duft aus deren Weihrauch-Kessel in ihrem Auto ausbreitet.

"Mensch, der Segens-Bapper". Louisa Schmid fällt er gerade noch rechtzeitig ein. Beinahe wären die Sternsinger gegangen ohne dem Kinderhaus Edith Stein den Jahreswunsch 20*C+M+B*17 zu hinterlassen. Er bedeutet: Christus Mansionem Benedicat, also Christus segne dieses Haus. Früher schrieben dies die Sternsinger mit Kreide auf den Rahmen der Eingangstür. Heute hinterlassen sie stattdessen einen schwarzen Aufkleber mit gut lesbarer, weißer Schrift. Sie verwischt sicher nicht, bis wieder die Zeit der Sternsinger beginnt.



Für Kinder in Kenia

In Deutschland sind derzeit rund eine halbe Million Sternsinger unterwegs. Sie sammeln Spenden für mehr als 1500 Hilfsprojekte in mehr als 100 Ländern des Kindermissionswerks. Im Schwerpunkt geht es dieses Jahr um Hilfen für Menschen in Kenia, die unter dem Klimawandel leiden. Dort bedrohen extreme Regenfälle und Dürren die Ernten und damit die Lebensgrundlage von Kleinbauern. Projekte wollen die Wasserversorgung für Mensch und Tier sichern und den Landwirten helfen, auf bodenschonende Pflanzen umzustellen, die zu den veränderten klimatischen Bedingungen passen. (rin)