Konstanz Mit Schwebebalken im Kinderzimmer

Die Konstanzer Welten finden am 6. Mai in der Schänzlehalle statt. Ylvi Hoffmann ist eine der jüngsten Akteuren an diesem Abend.

Konstanz – Ylvi Hoffman liebt das Hangeln an Klettergerüsten – auch wenn ihr das Hobby schon einige Blasen an den Händen beschert hat. "Einmal waren es ganz viele", sagt die Siebenjährige. Damals habe sie noch den Kindergarten besucht. Seit zwei Jahren lebt die Kleine ihre Leidenschaft am liebsten beim Turnen am Reck aus. Ungewöhnlich früh, schon mit fünf Jahren, durfte sie ihrer heute zwölf Jahre alten großen Schwester in den Turnverein folgen, und sich der Gruppe von Turid Neumann anschließen. Nun steht Ylvi Hoffmann der erste Auftritt vor ganz großem Publikum bevor. Sie gehört zu den Jüngsten, die bei der Talente-Show Konstanzer Welten am Samstag, 6. Mai, um 18 Uhr in der Schänzlehalle im Rampenlicht stehen.

Ylvi Hoffmann macht die Wohnung ihrer Eltern gern zum Turnraum. Im Wohnzimmer schlägt sie Räder und stemmt sich in den Handstand, und in ihrem Kinderzimmer steht vor Bett und Schreibtisch ihr persönlicher Schwebebalken, versehen mit ihrem Namen. Den hatte sie sich erfolgreich zum Geburtstag gewünscht. Der Balken steht auf niedrigen Füßen, aber er ist genauso schmal wie eines der Standardgeräte in der Halle. Wenn Ylvi auf ihm üben will, dann muss sie erst einmal Platz schaffen. "Ich räume alles auf." Dann stellt sie den Balken auf und legt eine Turnmatte aus, und übt auf dem Holz Räder und Handstand. Die Siebenjährige sagt, sie mache das, weil sie Spaß daran habe. Bei einem Wettbewerb habe sie bisher noch nie mitgewirkt.

So weit werde es erst im Juli beim Landesturnfest für Kinder sein. Dann wollen sie und drei Freundinnen Übungen an Boden und Reck zeigen. Mama Claudia Hoffmann sagt dazu: "Ich bin begeistert, was die so alles hinkriegen. Ich selbst war ja nicht so die Turnerin." Die Mutter war in jungen Jahren eher die leidenschaftliche Schwimmerin. Auch in dieser Disziplin zeigt Tochter Ylvi einiges Talent. Mit vier habe sie begonnen, inzwischen schwimme sie unter Aufsicht Erwachsener auch im Bodensee und im Seerhein. Für die Siebenjährige gehört Bewegung zum Alltag. Sie geht zum Modern Dance, fährt Inlineskates, Rad und Waveboard. Sie ist so geschickt dabei, dass sie höchstens mal kleine Blessuren zuzieht.

Die zweite große Leidenschaft von Ylvi sind Tiere. "Ich interessiere mich für fast alle", sagt das Mädchen, das ein T-Shirt mit Hundemotiv trägt. Auch unscheinbarere Lebewesen wecken bei ihr Neugierde. Manchmal, so sagt sie, ziehe sie los, um im Freien Schnecken oder Regenwürmer einzusammeln, sie ganz genau zu betrachten, und sie dann wieder frei zu lassen. Nur die Ziegen, die schon seit einiger Zeit in einem Gehege im Paradies grasen, gar nicht so weit weg von ihrer Wohnstraße, hat die Kleine erst kürzlich entdeckt. Sie werde die Tiere nun bestimmt noch einige Male besuchen, sagt das Mädchen.

Aktuell bereitet sie sich mit Volldampf auf den Auftritt bei den Konstanzer Welten vor. Nach den Osterferein geht es in die heiße Phase, dann stehen Trainingswochenenden an, bei denen die Kleinen bis zu drei Stunden am Stück proben wollen. Die Kinder und Jugendlichen wollen zu einer Filmmusik ihren Auftritt gestalten. Die große Schwester von Ylvi wird auch dabei sein. Der Siebenjährigen ist vor dem Auftritt nicht bange: "Man muss halt oft üben, dann geht das schon." Die Konstanzer Welten bringen regionale Talente aus Kultur und Sport auf die Bühne. Das aktuelle Programm umfasst Aufführungen mit Blasmusik ebenso wie Tanz- und Turnshows, Rhönradvorstellungen, Kampfsportkünste und Artistik. Professioneller Licht-, Ton und Videotechnik begleiten die Auftritte.

