Konstanz Mit Mehrwert  ohne Steuer: Musical-AG der Scholl-Schule spielt Musical-Persiflage "Pinkelstadt"

Die Musical-AG der Scholl-Schule spielt an drei Juli-Abenden "Pinkelstadt", eine Persiflage des Musicalgenres mit Gesellschaftskritik. Es gibt mitreißende Musik und bitterböse Ironie.

"Wenn man einmal über den Titel hinweg ist, hat man das Schlimmste schon hinter sich!", heißt es im Programmheft. Dorothea Jüttner, die bereits seit rund 20 Jahren Theater-AGs an der Geschwister-Scholl-Schule leitet, hat sich nicht abschrecken lassen, als Musical-Mitglied Simon Langkau ihr das Stück "Pinkelstadt" zur Inszenierung vorschlug. Im Gegenteil: Sie ist – ebenso wie der musikalische Leiter Georg Herrenknecht – restlos begeistert von dem peppigen Musical. "Es ist eine einzige Parodie", freut sie sich schelmisch. Eine Parodie auf das Genre Musical, aber auch auf das Menschliche und Allzu-Menschliche, gewürzt mit jeder Menge Gesellschaftskritik.

Genau diese Mischung ist ganz nach Dorothea Jüttners Gusto, denn: "Bei mir müssen die Stücke immer eine Aussage haben", sagt sie über ihre zahlreichen Inszenierungen. Und wie ist die Aussage von Pinkelstadt? "Die ist fragwürdig", lacht die Regisseurin, die die Zuschauer bis zu den Aufführungen noch ein wenig im Ungewissen lassen möchte. Dafür aber schwärmt sie von den urkomischen Dialogen – "Bei diesen Texten brechen wir immer noch vor Lachen zusammen" – den Wortspielereien und den urkomischen Alliterationen in dem Stück. Bezeichnend und verheißungsvoll sind überdies die Namen der Hauptpersonen, wie beispielsweise Wachtmeister Kloppstock, der reiche Firmeninhaber Werdmehr von Mehrwerdt oder der korrupte Abgeordneter namens Schmier.

Natürlich geht es in dem Musical bei Weitem nicht nur um das Menschlichste aller Bedürfnisse, obwohl dies bei "Pinkelstadt" eine besondere Brisanz bekommt. Aufgrund einer Wasserknappheit dürfen die Bürger lediglich die öffentlichen Bedürfnisanstalten benutzen – zu horrenden Gebühren natürlich, denn es gibt eben immer Menschen, die sich bereichern wollen. Da werden die Begriffe Bedürfnis und Bedürftigkeit noch inhaltsreicher. "Zuwiderhandlungen gegen die allgemeine Hygieneverordnung" werden überdies hart bestraft, wie die Zuschauer in den Vorstellungen miterleben werden und sich dabei sicherlich unwillkürlich an das Musical "Les Miserables" erinnert fühlen.

Aber es gibt noch die andere Seite: die Welt der Reichen und Schönen, zumal: "Kapital ist nun mal ideal, wenn man's hat." Mehrwerdt hat's, dealt mit dem Abgeordneten Schmier und zeigt beispielshaft in welch enger Korrelation Geld und Gesetz stehen können. Gewürzt ist die Handlung mit einer dramatisch-komischen Liebe à la "West Side Story" und Helden und Revoluzzer braucht ein guter Plot ebenfalls. Dazu noch eine anspruchsvolle, abwechslungsreiche Musik, von der Georg Herrenknecht hingerissen ist – und die Musical-Parodie ist perfekt.

Eben diese Mischung beflügelt nicht nur die Theater- und Musik-Leiter, sondern das gesamte Ensemble der Schultheatergruppe. Mit Genuss parodieren die Schüler und wachsen dabei manches Mal über sich selbst hinaus. Das Stück „Pinkelstadt“ der Musical-AG der Geschwister-Scholl-Schule wird die würdige Abschluss-Inszenierung von und für Dorothea Jüttner. Denn sie theaterbegeisterte Lehrerin verabschiedet sich mit dem Ende dieses Schuljahrs in den Un-Ruhestand. Seit dem Jahr 1996 hat sie an der Geschwister-Scholl-Schule Theater- und Musical-AGs geleitet und die Schüler für diese kulturellen Genres begeistert. Doch nicht erst mit ihrer Lehrer-Tätigkeit erwuchs diese Leidenschaft. „Theater habe ich gleich nach dem Abi gemacht: Am Landestheater Tübingen“, verrät sie. Abstinenz ist mit ihrer Pensionierung allerdings nicht zu befürchten, denn ab Sommer wird Dorothea Jüttner die Dramaturgie des Stadttheaters Konstanz unterstützen.

Das Stück "Pinkelstadt"