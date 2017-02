Konstanz Mit "Danke" wurde er berühmt: Konstanzer Komponist Martin Gotthard Schneider ist tot

Sein Lied "Danke für diesen guten Morgen" machte den gebürtigen Konstanzer Martin Gotthard Schneider vor über fünfzig Jahren berühmt. Nun ist der Komponist im Alter von 86 Jahren gestorben.

Schneider, der 1930 in Konstanz geboren wurde, war evangelischer Theologe und studierte Kirchenmusik in Heidelberg, Tübingen und Basel. Später war er unter anderem als Religionslehrer und Vikar in Freiburg tätig und widmete sich der Kirchenmusik.Im Jahr 1961 komponierte Martin Gotthard Schneider das Lied "Danke für diesen guten Morgen", das ihn international bekannt machte. Das Lied, das er ursprünglich für einen Wettbewerb der Evangelischen Akademie Tutzing für neue geistliche Lieder geschrieben hatte, wurde in mehr als 25 Sprachen übersetzt und schaffte es als bisher einziges Kirchenlied in die Charts.Laut Medienberichten starb Martin Gotthard Schneider am Freitagabend im Alter von 86 Jahren in Konstanz.