Konstanz Mit Auto, aber ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Eine Konstanzer Polizeistreife versuchte, am Dienstag ein Auto im Industriegebiet zu stoppen. Als die Beamten das schließlich schafften, stellte sich schnell heraus, warum der Fahrer zuvor jegliche Aufforderungen anzuhalten ignoriert hatte.

Trotz verschiedener Anhaltezeichen durch die Beamten eines Streifenwagens, hat sich ein 53-jähriger VW-Fahrer am Dienstag geweigert anzuhalten. Auch eine Ansprache über den Lautsprecher an einer roten Ampel in der Opelstraße im Industriegebiet zeigte keine Wirkung. In der Rudolf-Diesel-Straße überholte und stoppte die Polizeistreife das Fahrzeug. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Zur Verhinderung seiner Weiterfahrt wurden die insgesamt sechs bei ihm aufgefundenen Fahrzeugschlüssel einbehalten.