Mit 1,3 Promille durch die Konstanzer Innenstadt

Ein 44-Jähriger muss sich wegen einer Trunkenheitsfahrt verantworten.

Ein 44-jähriger Autofahrer muss sich wegen einer Trunkenheitsfahrt verantworten. Er ist laut Bericht der Polizei in der Nacht zum Dienstag gegen Mitternacht in der Konzilstraße von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert worden. Die Beamten sollen bei dem alkoholisierten Fahrer, dessen Alkoholtest einen Wert von nahezu 1,3 Promille ergeben haben soll, die Entnahme einer Blutprobe veranlasst und den Führerschein einbehalten haben. Auch die Weiterfahrt wurde ihm laut Polizei untersagt. Einem ebenfalls 44 Jahre alten Autofahrer ist laut Pressebericht ebenfalls die Weiterfahrt wegen Alkohol am Steuer untersagt worden. Er wurde gegen 2.40 Uhr im Stadtgebiet kontrolliert und ihn erwarten nun ein Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot.