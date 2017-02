Allensbach Minister Peter Hauk legt ein Wertebekenntnis gegen den Populismus ab

Der Chef des Landwirtschaftsressorts in Baden-Württemberg plädiert beim Allensbacher CDU-Neujahrsempfang für Europa und eine weitere Entwicklung der Wirtschaft – und für Argumente statt Emotionen.

Donald Trump wird US-Präsident, die Briten stimmen für den Brexit, und in Frankreich und Italien sind die Populisten ebenso auf dem Vormarsch wie in Deutschland. „Man hätte sich manches vor einem Jahr nicht vorstellen können“, meinte Landwirtschaftsminister Peter Hauk als Hauptredner beim Allensbacher CDU-Neujahrsempfang im Gemeindehaus Hegne vor gut 40 Besuchern. Und: „Überlegen müssen wir uns schon, welche Konsequenzen wir daraus ziehen.“ Es gelte dagegen zu halten, auch das eigene Handeln zu überdenken und letztlich die Bürger zu überzeugen – mit Argumenten statt Emotionen und mit Konzepten – damit diese „nicht den Populisten auf den Leim gehen“.

Die vielen Flüchtlinge in Not 2015 ins Land zu lassen, sei richtig gewesen, so Hauk. Doch ebenso richtig sei es, dass dann rechtsstaatlich geprüft werde, ob diese bleiben könnten. Keine Lösung sei es zudem, die demokratische Wertegemeinschaft Europa in Frage zu stellen. Und bezogen auf den Produktionsstandort Baden-Württemberg forderte der Minister, dass eine weitere Entwicklung möglich sein müsse – beim Gewächshausbau auf der Reichenau, beim Gewerbe insgesamt und auch im Wohnungsbau.

Der örtliche CDU-Vorsitzende Ludwig Egenhofer hatte es in seiner Begrüßung auf den Punkt gebracht: „2017 wird ein Jahr der Entscheidungen.“ Die CDU habe als Wertepartei viel zu bieten. Dem schloss sich der Bundestagsabgeordnete Andreas Jung in seinem Grußwort an. Es gehe darum, für Errungenschaften wie Meinungsfreiheit oder soziale Marktwirtschaft einzustehen und sich zu Werten zu bekennen.

Bei aller großen Politik hatte Egenhofer aber auch ein lokales Anliegen: „Ganz wichtig ist uns die Begehbarkeit der Marienschlucht“, sagte er und forderte Jung auf, sich hierfür einzusetzen – unter anderem beim Minister Hauk.

Mit Rockpop-Songs musikalisch umrahmt wurde der Empfang von Sänger Christoph Vollmer und Gitarrist Matthias Fröhlich.