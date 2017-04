Konstanz Mietsystem TINK für Lastenräder erhält Deutschen Fahrradpreis

In Mannheim wurde der Deutsche Fahrradpreis 2017 verliehen. Konstanzer Gewinner erhalten 3000 Euro für ihren Erfolg in der Kategorie Service.

Die Gewinner des Deutschen Fahrradpreises 2017 stehen fest, wie das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur in einer Pressemitteilung bekannt gab. Staatssekretär Norbert Barthle: „Die Erfindung des Fahrrads hat unsere Mobilität grundlegend verändert. 200 Jahre und viele Innovationen später ist das Rad aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken.“ Der erste Platz jeder Kategorie ist mit 3000 Euro dotiert. In der Kategorie „Service“ setzte sich das Team von „TINK – Transportrad-Initiative nachhaltiger Kommunen“ aus Konstanz und Norderstedt gegen 32 Konkurrenten durch. Laudator Norbert Barthle: „Das vollautomatische Verleihsystem ist unkompliziert, nutzerfreundlich und rund um die Uhr verfügbar. Das macht es auch so attraktiv. Es würde mich freuen, wenn das Pilotprojekt in Zukunft zahlreiche Nachahmer findet.“

Die Idee von TINK ist, Transporträder in Konstanz und Norderstedt durch ein einfaches und kostengünstiges Mietsystem öffentlich verfügbar zu machen und damit die umweltfreundliche Beförderung von Kindern und den Transport größerer Gegenstände zu erleichtern. Der Nutzer ist an keine Ladenöffnungszeiten gebunden und muss zudem keine weiten Wege bis zum nächsten Transportrad zurücklegen. Die große Zahl an Rädern im öffentlichen Raum in den Städten führt gleichzeitig zu einer hohen Sichtbarkeit des umweltfreundlichen Transportmittels und hat damit ganz nebenbei einen Marketingeffekt. Außergewöhnlich ist auch, dass das Projekt in zwei relativ kleinen und sehr weit auseinander liegenden Kommunen – Konstanz und Norderstedt – realisiert wird. So können während der zweijährigen Pilotphase Erfahrungen in unterschiedlich geprägten Regionen gesammelt werden.

Durch einen Leitfaden können andere Kommunen das Konzept ebenfalls umsetzen. Die Jury ist von der einfachen Handhabung, der Größe der Mietradflotte und dem ausgeklügelten Rahmen- und Servicekonzept überzeugt und hofft auf zahlreiche Nachahmer.