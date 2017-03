Konstanz Michael Krebs  ein kabarettistischer Wolf im Schafspelz

Bubenhaft unschuldig wirkend macht der Musikkabarettist Michael Krebs es sich auf der Bühne bequem. Und dann lockt er, mit allen Wassern gewaschen, sein Kreuzlinger Publikum im Handumdrehen aus der Reserve.

13 Stufen führen in den Musikkabarett-Himmel. 13 Stufen erklimmen die Zuschauer, um ins kleine, außergewöhnliche Theater an der Grenze zu gelangen, wo das Team von "Kabarett in Kreuzlingen" um Micky Altdorf mit dem Musikkabarettisten Michael Krebs Tür und Tor für erstklassigen, virtuosen Humor eröffnen. Das Publikum ist nach mehr als zweieinhalb Stunden restlos begeistert. Die Gäste wollen weitere Zugaben. Auch der Künstler selbst ist hin und weg von diesem Publikum. "Ihr seid großartig! Es hat mir riesigen Spaß gemacht", sagt Michael Krebs zum Schluss. Dass er es ehrlich meint, daran zweifelt niemand.

Michael Krebs wirkt bubenhaft unschuldig, aber er hat es faustdick hinter den Ohren. Er hat eine schöne Gesangsstimme, greift virtuos in die Tasten des alten Klavieres, spielt meisterlich auf der Klaviatur der musikalischen Genres und zieht mit humorigen Erzählungen alle in seinen Bann. Er steht noch nicht einmal richtig auf der Bühne, da hat er die sonst eher zurückhaltenden Schweizer bereits voll im Griff. Er präsentiert kein Standard-Programm, sondern hat sich auf die Eigenheiten eingestellt. In Anbetracht der nahegelegenen Grenze meint er: "Fühlt ihr euch überhaupt schon als Schweizer?" Ja, der Schwabe Michael Krebs bedient sich des mundartlichen Duzens, das niemandem zu nahe tritt, aber den Schweizern viel vertrauter ist. Es ist nicht gekünstelt, deshalb erzeugt Krebs eine wunderbare Wohnzimmeratmosphäre, zumal er ganz leger, ein Bein angezogen, auf dem Klavierhocker sitzt, plaudert und frei bekennt: "Heute bin ich Gastarbeiter. Ein Wirtschaftsflüchtling. Aber nur für drei Tage, dann gehe ich freiwillig wieder zurück."

Seine Harmlosigkeit trügt, denn seine Texte haben es in sich. Sie sind hart und unverhohlen, beschönigen nichts – und trotzdem bringt er die Zuschauer zum Lachen. Genau darin liegt die Kunst. "Die Logik wird im Allgemeinen unterschätzt und in der Praxis oft durch Ignoranz ersetzt", formuliert er beispielsweise, wenn er Ausländerfeindlichkeit und Egozentrik thematisiert. Die hektische To-go-Mentalität karikiert er ebenso wie den kontrastierenden Wellness-Hype und portraitiert pointiert den i-Phone-Wahn. Und wie wahr ist die Liste der Tabus, über die man in der scheinbar meinungsfreiheitlichen Gesellschaft keinesfalls Witze machen oder lachen darf. Gleichwohl überfordert er niemanden, sondern sorgt mit dem Schlendrian-Song "Gestern hatte ich heute noch viel vor", dem irrwitzigen Lied über Heinz oder seiner balladesk dargebotenen Affäre mit dem "Mädchen von der Jungen Union" für entspanntes Lachen.

Michael Krebs hat viele Talente und er versteht es, gekonnt seine Trümpfe zu ziehen und die Schweizer derart zu begeistern, dass sie mitsingen und sogar spontan-witzig dazwischenrufen. Chapeau! Dieser Mann kann nicht nur verbal, sondern auch musikalisch meisterlich improvisieren, was insbesondere beim lebhaften Musikwunsch-Spiel zur Geltung kommt. Was für ein Musiker! Und er bricht eine Lanze für die Hotel-Bar-Pianisten, die das meistgewünschte Lied "Geht es auch leiser" spielen müssen. Arpeggio und rubato müsse ein Bar-Pianist meisterlich beherrschen, denn dann erst "störst du nicht und niemand hört zu", so Krebs, der kesse Ideen liefert, wie man die leidenden Musikkollegen unterstützen könnte. "Legt einen Zehner aufs Klavier und bittet den Pianisten, lauter zu spielen, das ist wie Blumengießen in der Wüste." Sollte Derartiges künftig in Hotels geschehen, steht eines fest: Es muss sich um einen Besucher von Michael Krebs' vortrefflichem Kabarett-Abend handeln.

Weiter im Programm

Das Festival "Kabarett in Kreuzlingen" gibt es seit 15 Jahren. Das weitere Programm: 9. März: Daniel Ziegler mit "Bassimist"; 10. März: Europa mit "Neue Leichtigkeit"; 4. und 5. Mai: Alfred Dorfer mit "Und"; 6. Mai: Simon Enzler mit "Primatsphäre" (alle im Theater an der Grenze). 20. Mai: Urban Priol mit "Gesternheutemorgen" (Dreispitz). Alle Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr. Weitere Informationen: www.kik-kreuzlingen.ch