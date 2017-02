Das Studierendenwerk Seezeit setzt auf wiederverwertbare Trinkbehälter in seinen Cafeterien und Mensen, um den Verbrauch von To-go-Bechern zu reduzieren. Auch Cafés und Bäckereien in Konstanz suchen Wege gegen den Plastikmüll.

Seezeit denkt um. Das Studierendenwerk verkauft in seinen Mensen und Cafeterien in Konstanz, Ravensburg, Weingarten und Friedrichshafen jedes Jahr 300 000 Einwegbecher, die mit Kaffee, Kakao oder Tee befüllt sind. Marco Abe, Leiter der Hochschulgastronomie bei Seezeit, schätzt, dass es allein in Konstanz 200 000 sind; 16 500 Menschen studieren an der Universität oder der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung. Doch egal ob Konstanz oder Ravensburg – die benutzten Pappbecher landen meist nach einmaligem Gebrauch im Müll. Zu viele, sind sich die Verantwortlichen bei Seezeit einig. Sie setzen ab sofort auf KeepCups: Becher zum Behalten und Wiederauffüllen.

Der Kaffee im Einwegbecher zum Mitnehmen ist in erster Linie eine pragmatische Erfindung: billig, handlich, fix verschwunden in der Tonne und aus dem Bewusstsein. Der Haken an der Sache: der anfallende Müll. 320 000 Kaffeebecher landen nach Angaben der Deutschen Umwelthilfe (DUH) bundesweit jede Stunde im Abfall. Das sind 2,8 Milliarden Stück pro Jahr, wie die Deutsche Umwelthilfe vorrechnet. Besonders kritisch sei das, weil die Pappbecher aufgrund der Plastikbeschichtung im Inneren kaum recycelt werden können, erläutert Marco Abe.

KeepCups sollen Kaffee-Pappbecher in Zukunft ersetzen

Erst vor sieben Jahren hat Seezeit die Pappbecher eingeführt. Grund: Die zuvor genutzten Tassen aus Porzellan musste das Studierendenwerk Jahr für Jahr nachkaufen, da viele nie zurückkehrten. "Wir haben sie teils auf den Toiletten wiedergefunden", erinnert sich Abe. Also setzte Seezeit ab 2010 auf Pappbecher. "Immer mehr Studenten und uns ist der hohe Verbrauch an Pappbechern allerdings aufgestoßen. Also haben wir überlegt: Was können wir machen?", erläutert er. Die umweltfreundliche Lösung: wiederverwertbare KeepCups, die Studenten in Mensen und Caféterien für 5 Euro – so der Einführungspreis – kaufen können. "3000 Stück haben wir erst einmal für alle Standorte bestellt, sobald die weg sind, ordern wir neue", sagt Marco Abe. Und: „Wir sind zuversichtlich, dass die KeepCups gut angenommen werden und ihren Weg immer wieder an die Kaffeestationen finden." Mehr als 400 KeepCups haben Studenten bereits gekauft. Nur wenn die Becher regelmäßig wiederverwendet werden, sind sie tatsächlich ökologisch sinnvoller als die kurzlebige Wegwerf-Konkurrenz. Unterstützt wird das Projekt vom Wissenschaftsministerium Baden-Württemberg.

Die Pappbecher stehen weiterhin im Regal, allerdings gibt es sie nur mit einer 10-Cent-Umweltpauschale. "To-Go wird man nicht einstellen. Das wäre schön, aber da glauben wir nicht dran", erklärt Abe. Die zehn Cent, die Studenten draufzahlen, gehen an das Klimaprojekt Climate Fair To Go in Heidelberg, das die Becherpauschale in Klimaschutz-Projekte in Baden-Württemberg investiert. Jeden anderen Becher, den die Studenten selbst mitbringen, befüllen die Angestellten ebenfalls. "Ziel ist es, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, Müll zu vermeiden", erklärt Elke Vetter, Öffentlichkeitsarbeit. Der Gastronomiechef fügt hinzu: "Wir sehen uns als Vorreiter, wir wollen nachhaltiger arbeiten als andere."

Auch das Vogelhaus will den Einwegbecher ablösen

Nicht nur Seezeit sucht nach Wegen gegen den Plastikmüll. Das Voglhaus in Konstanz arbeitet gerade mit Unterstützung von zwei Studenten, die ein Konzept für die Gastronomen in Konstanz ausarbeiten, an einem Pfandbecher, erklärt Bärbel Schleifer. "Ansonsten suchen wir selbst gerade nach einer Lösung, damit wir die Einwegbecher aus unserem Sortiment nehmen können", erklärt Schleifer. Das Café Pano sei noch auf der Suche nach einem passenden Konzept, das sich einfach und direkt umsetzen lasse, aber neben Pappbechern biete das Café auf Wunsch auch Porzellantassen zum Mitnehmen an, erklärt Vanessa Vogel, Assistentin der Geschäftsleitung. "Selbstverständlich füllen wir nicht nur die Pano-Porzellan-„to go“-Becher nach, sondern auch sämtliche mitgebrachten Thermo-Becher", sagt sie. Die Bäckerei K&U lässt Kunden diese Option, den eigenen Becher mitzubringen, ebenfalls offen, erklärt Nina Schneider, stellvertretende Pressesprecherin. Das gleiche gilt für andere Bäckereien und Cafés, die auf Wunsch diese Möglichkeit bieten.



