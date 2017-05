Konstanz Mehrheit im Konstanzer Gemeinderat steht zum Bodenseeforum

Die Politik wendet mit 1,7 Millionen Euro ein Finanzdebakel am Tagungs- und Kongresshaus der Stadt Konstanz ab. Begeistert darüber sind die Stadträte nicht, Zähneknirschen war kaum zu überhören.

Der neue Geschäftsführer des Bodenseeforums kann mit einer deutlichen Mehrheit im Gemeinderat rechnen, die zum Tagungs- und Veranstaltungshaus am Seerhein steht; er wird sich allerdings auch einer wachsenden Zahl an Zweiflern an der städtischen Investition gegenübergestellt sehen. Das wurde wenige Tage vor der Vorstellung des neuen Chefs am Seerhein in der Debatte über den 1,7 Millionen Euro schweren Sonderzuschuss für das Haus deutlich. Zum Beispiel sprach Stadtrat Roland Wallisch, der anders als manche seiner Fraktionskollegen der Freien Grünen Liste das Haus politisch stets unterstützt hatte, von einem "Fehlstart" beim Eigenbetrieb der Stadt Konstanz. Dorothee Jacobs-Krahnen (ebenfalls FGL) wollte dagegen nur von einem "mäßigen Start" sprechen.

Günter Beyer-Köhler (FGL) forderte dagegen erneut die Privatisierung des Betriebs und warnte, das Bodenseeforum werde auch in Zukunft weitere Verluste schreiben. Dieses Geld fehle in der Daseinsvorsorge an anderer Stelle. "Es war ein Fehler", schloss sich der Bodenseeforum-Kritiker der Linken Liste an, "dass wir das übers Knie gebrochen haben." Jans Welsch (SPD), nach eigenem Bekunden "nie ein Anhänger dieses Projekts", begründete seine Zustimmung zum außerordentlichen Zuschuss damit, dass das Haus ihn zum Überleben brauche: "Wer heute dagegen stimmt, nimmt in Kauf, dass das Bodenseeforum pleite geht."

Nach den kritischen Tönen aus dem links-grünen Lager (mit einigen Ausnahmen) wird deutlich, dass der ausdrückliche politische Rückhalt inzwischen fast nur noch aus den bürgerlichen Gruppierungen kommt. CDU-Fraktionschef Roger Tscheulin regte sich über die Kritik erkennbar auf: "Es ist einfach nicht wahr, dass das ein Fass ohne Boden ist", betonte er. Jürgen Faden (Freie Wähler) nannt das Defizit "ärgerlich", aber die Weichen seien richtig gestellt worden. Und er hoffte: "Wenn wir das Gebäude mit einer schwarzen Null betreiben können, haben wir alle etwas davon." Jacobs-Krahnen erinnerte daran, dass alle Bewerber um den Geschäftsführer-Posten fest von einem Erfolg des Hauses ausgingen.

Wer nach dem ebenso kurzen wie teuren Intermezzo des Gründungeschäftsführers Thomas Karsch und der Übergangszeit unter Interims-Chef Friedhelm Schaal nun dauerhaft die Verantwortung übernimmt, kann die Abstimmung des Gemeinderats von vergangener Woche als Trendmitteilung nehmen. Zum dem bereits vielfach diskutierten, teils auf Einmaleffekten und teils auf Anlaufschwierigkeiten beruhenden, 1,7-Millionen-Euro-Zuschuss gab es am Ende fünf Nein-Stimmen (aus der Linken Liste und der FGL), sechs Enthaltungen (aus der FGL und dem Jungen Forum) sowie 29 teils mit unverkennbarem Zähneknirschen abgegebene Ja-Stimmen (CDU, Freie Wähler, FDP und SPD).