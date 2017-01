Konstanz Mehrere Autos bei Brand in Tiefgarage beschädigt

Ursache noch unklar, Schaden erheblich: Am Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr Konstanz zu einem Feuer in einer Tiefgarage im Stadtteil Petershausen gerufen. Und die Einsatzkräfte warnen: Mit solchen Bränden ist nicht zu spaßen.

Als die Feuerwehr am Samstag in Petershausen eintraf, bemerkte sie laut einer Pressemitteilung starke Rauchentwicklung aus einer Tiefgarage in der Straße Am Briel. Unverzüglich wurde ein Löschangriff mit zwei C-Rohren durch zwei Atemschutztrupps eingeleitet und die Zugänge zur Tiefgarage sowie Aufzüge kontrolliert und mit Sicherheitsposten besetzt. Gebrannt haben mehrere Müllcontainer, die den Angaben zufolge zum Teil schwere Schäden an den umstehenden Autos angerichtet haben. Die Höhe des Schadens, sowie die Brandursache wird von der Polizei ermittelt. Nach den erfolgreichen Löschmaßnahmen wurde die Tiefgarage belüftet und mit der Wärmebildkamera kontrolliert. In diesem Zusammenhang appelliert die Feuerwehr: "In der Vergangenheit kam es vor, dass Fahrzeughalter versucht haben, ihre Fahrzeuge aus Tiefgaragen zu retten. Ein solches Verhalten ist lebensgefährlich. Sie bringen nicht nur sich, sondern auch uns in Gefahr!"