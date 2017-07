vor 3 Stunden sk Konstanz Mehre Wochen eingeschränkter Verkehr: Kanalarbeiten im Konstanzer Industriegebiet

Autofahrer müssen sich in Konstanz ab Montag, 31. August, für vier bis sechs Wochen in der Carl-Benz-Straße auf Einschränkungen einstellen. Grund dafür sind Arbeiten an einem schadhaften Abwasserkanal.