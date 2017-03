Konstanz Mehr als 1100 Musiker werden sich in Konstanz versammeln

Tage der Chor- und Orchestermusik: Mehr als 1100 Sänger und Instrumentalisten kommen vom 24. bis 26. März nach Konstanz, machen Musik, inspirieren sich und tauschen sich aus. Es ist nicht zuletzt ein Fest der Amateurmusik. In einer Serie beleuchten wir das Treffen und seine Ensembles.

Drei Tage lang wird Konstanz ganz im Zeichen der Musik stehen. Von Freitag, 24., bis Sonntag, 26. März, treffen sich über 1100 Mitglieder von Gesangvereinen, Blaskapellen und anderen Formationen aus Deutschland in der Konzilstadt, um Konstanz zum Klingen zu bringen. Die Bürger im Bodenseeraum sollen erleben, was Singen im Chor und Musizieren im Orchester bedeutet. Die Veranstaltung unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Winfried Kretschmann wird vom SÜDKURIER unterstützt.

Jedes Jahr vor Ostern, laden die Dachverbände der Chöre und Orchester in Deutschland, die Bundesvereinigung Deutscher Chorverbände (BDC) und die Bundesvereinigung Deutscher Orchesterverbände (BDO), an einem anderen Ort in Deutschland zu den Tagen der Chor- und Orchestermusik ein. Für das Gipfeltreffen des Amateurmusizierens wurde 2017 Konstanz ausgewählt. Zum einen war einst schon das Konzil eine musikalische Großveranstaltung, denn jeder Geistliche hatte Musiker im Schlepptau. Zum anderen soll die exponierte Lage im südlichsten Teil Deutschlands dazu genutzt werden, eine symbolische Brücke zu anderen Ländern zu schlagen, um so die verbindende Kraft von Musik zu betonen. Unter den 45 teilnehmenden Ensembles sind auch solche aus der Schweiz, aus Österreich und aus Liechtenstein.

Der Auftakt am 24. März ist die Uraufführung einer Komposition durch die Südwestdeutsche Philharmonie und den Sinfonischen Chor Konstanz. Samstag sind die Bürger für den Vormittag zu einer Podiumsdiskussion eingeladen. Sie befasst sich mit dem Spannungsfeld von Musik und Religion durch die Jahrhunderte. Am Nachmittag können alle interessierten Besucher am Offenen Singen teilnehmen, bevor sie dann bei mehr als 40 Kurzkonzerten in einer Nacht der Musik unterschiedlicher Musikformationen und -stile lauschen können. Am Sonntag enden die Tage der Chor- und Orchestermusik mit der Auszeichnung zweier Konstanzer Chöre und des CVJM-Posaunenchors Neureut im Bodenseeforum: Diese Ensembles bestehen seit mehr als 100 Jahren.