Konstanz Mehr Sozialwohnungen und ein Großprojekt: Wie die Stadt Konstanz die Probleme in der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen in den Griff bekommen will

Mehr Sozialwohnungen und ein Großprojekt: Wie die Stadt Konstanz die Probleme in der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen in den Griff bekommen will

Wieder einmal wird das Wohnraumproblem der Stadt deutlich: Es fehlen Plätze in der Unterbringung anerkannter Flüchtlinge und deren Familien. Konstanz setzt jetzt auf die Zusammenarbeit mit dem Landkreis – und auf ein neues Förderprogramm, mit dem der soziale Wohnungsbau forciert werden soll.

Konstanz – „Nein!“ – „Doch!“ – „Oh!“ Der sinnlose Filmdialog zwischen Louis de Funès und Antoine Brisebarde würde das Hin und Her vielleicht am besten illustrieren, ginge es letztlich nicht um ein sehr ernstes Thema. Die Unterbringung von Flüchtlingen stellte Kreis und Stadt schon 2015 vor eine große Herausforderung, und immer hieß es: Wir können nur reagieren, nicht planen. Schnell eröffnet wurde dann unter anderem die Unterkunft in der Tennishalle Dettingen. Und geplant ein Massivbau an der Line-Eid-Straße. Dann kam der starke Rückgang der Zuweisungen und die Pläne an der Line-Eid-Straße wurden auf Eis gelegt. Bis vor ein paar Wochen die Hiobsbotschaft aufploppte, dass in Konstanz bereits in wenigen Monaten hunderte Plätze für die Unterbringung von Flüchtlingen fehlen. Auch, weil die Dettinger Unterkunft wegen Brandschutz und Schäden an der Heizung geschlossen werden sollte – sagte zumindest zuletzt Sozialbürgermeister Andreas Osner. Jetzt die Kehrtwende: Die Dettinger Notunterkunft bleibt vorerst – und an der Line-Eid-Straße wird nun doch gebaut. Die wichtigsten Fragen zum aktuellen Stand der Flüchtlingsunterbringung:

Warum fehlen überhaupt Plätze? Zum einen, weil es unterschiedliche Zuständigkeiten für die Unterbringung der Menschen gibt. Die vorläufige Unterbringung erfolgt durch den Landkreis in Gemeinschafts- und Notunterkünften wie der Dettinger Tennishalle. Mit dem Abschluss des Asylverfahrens, spätestens jedoch nach 24 Monaten, ziehen die Asylbewerber aus den Gemeinschaftsunterkünften endgültig um: in Gebäude, die den Gemeinden gehören oder von ihnen angemietet werden. Demnach ist die Stadt ab diesem Zeitpunkt für die Anschlussunterbringung zuständig – es sei denn, der Flüchtling hat eine Arbeit gefunden und kann seine Wohnung und den Lebensunterhalt selbst finanzieren. Nach Angaben des Landratsamts wohnen derzeit noch rund 900 Asylsuchende, die in die Anschlussunterbringung zu den Städten und Gemeinden wechseln könnten, in den Gemeinschaftsunterkünften. Bis Ende 2017 werde sich diese Zahl voraussichtlich auf 1220 Personen erhöhen – und genau für die fehlen Plätze. Landrat Frank Hämmerle weist zudem auf Anfrage darauf hin, „dass ein möglicher Familiennachzug ab Frühjahr 2018 die Städte und Gemeinden vor neue, zusätzliche Herausforderungen stellen wird". Hinzu kommt: Es gibt eine neue gesetzliche Regelung, mit der sich der Wohnraumanspruch jedes Flüchtlings ab 1. Januar 2018 von bisher 4,5 Quadratmeter auf sieben Quadratmeter erhöht und dadurch die Platzkapazitäten in den Gemeinschaftsunterkünften zurückgehen.

Im Mai 2016 wurde das Bauprojekt zurückgestellt, jetzt wird es wieder aufgenommen: An der Line-Eid-Straße soll bis Sommer 2019 ein Massivhaus für bis zu 370 Asylsuchende entstehen. Das Landratsamt habe dazu beim Baurechtsamt der Stadt bereits einen Bauantrag gestellt. „Die Städte und Gemeinden betreiben große Anstrengungen, Plätze für die Anschlussunterbringung zu schaffen. Dennoch reichen die bestehenden Kapazitäten bei weitem nicht aus“, betont Landrat Frank Hämmerle. Viele Unterkünfte, die zur Erstaufnahme gedacht sind und eigentlich geschlossen werden sollten, bleiben deshalb vorerst bestehen – wie die Tennishalle Dettingen. „Je nach Neuzuweisung von Migranten hoffen wir, die Tennishalle spätestens mit der Fertigstellung der Gemeinschaftsunterkunft in der Line-Eid-Straße nicht mehr belegen zu müssen“, so Hämmerle. Einige bauliche Maßnahmen seien an der Tennishalle noch durchzuführen. Die Familien, die bislang dort wohnen, sollen laut Ortsvorsteher Roger Tscheulin in die Konstanzer Gemeinschaftsunterkunft Atrium in der Luisenstraße umziehen. Die Dettinger Halle dient dann als Erstaufnahmeunterkunft für neu ankommende Aslybewerber. Maximal 130 Plätze stünden zur Verfügung, aktuell sei etwa die Hälfte belegt. Was wurde aus anderen geplanten Standorten? Statt extra Unterkünfte für anerkannte Flüchtlinge zu bauen, setzt die Stadt nun darauf, sie in den Wohnungen der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Wobak unterzubringen. Sprich: Es soll keine klassischen Flüchtlingsunterkünfte mehr geben, sondern gemischten Wohnraum. Die Wobak forciere derzeit ihren Neubau und seit April 2017 gibt es ein Landesförderpogramm, mit dem der soziale Wohnugsbau forciert werden soll. Werden Bestandswohnungen durch den Umzug in diese Neubauwohnungen frei, würden diese mit anerkannten Flüchtlingen belegt, erklärt Baubürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn auf Anfrage. Es sei nicht möglich, genaue Zahlen und Standorte zu benennen, da in allen Objekten anerkannte Flüchtlinge untergebracht werden können. Geplant waren ursprünglich sechs kleine Projekte zur Anschlussunterbringung in Petershausen, Allmannsdorf, Dingelsdorf, Wollmatingen und Litzelstetten. Umgesetzt wird davon voraussichtlich eines. In Petershausen West am Friedhof entsteht nach Angaben der Stadt ein normales Wohngebäude, in das zum Teil anerkannte Flüchtlinge einziehen sowie Bestandsmieter der Wobak umziehen. Die anderen Unterkünfte, die aufgrund einer bauplanungsrechtlichen Ausnahmeregelung gebaut werden könnten, haben wegen einer Änderung der Förderrichtlinien keine Chance mehr auf Landesmittel.

Aktueller Stand

31 Gemeinschaftsunterkünfte gibt es im Landkreis, in denen 1930 Asylbewerber untergebracht sind (Stand 31. Juli 2017). In Konstanz leben davon 509 Personen in den Gemeinschaftsunterkünften. (Stand 3. Juli 2017). Insgesamt 1962 Flüchtlinge leben bereits in der Anschlussunterbringung in den Städten und Gemeinden. In Konstanz sind es 141 in drei Gebäuden in Egg, im Zergle und in der Schottenstraße. 211 Menschen haben mit Hilfe der Initiative "83 Konstanz integriert" ein Zimmer oder eine Wohnung auf dem freien Wohnungsmarkt gefunden. (sap)