Konstanz Mehr Berechtigte für Sozialwohnungen

Geförderte Bauten sind nicht nur für die Ärmsten. Mit einem Durschnittseinkommen lässt sich ein Berechtigungsschein erhalten. Nach wie vor gibt es bei der Wobak aber lange Wartezeiten auf günstigen Wohnraum

In der Stadt ist eine politische Debatte darüber entflammt, wie viele Sozialwohnungen Konstanz benötigt. Geht es allein nach den Ansprüchen auf einen Wohnberechtigungsschein, müssten es eine ganze Menge sein. Denn der soziale Wohnungsbau richtet sich keineswegs nur an die Ärmsten der Armen, sondern auch an Bürger mit Durchschnittseinkommen. Was wenige wissen: Der Wohnberechtigungsschein für geförderten, besonders preisgünstigen Wohnraum gilt bei neueren Bauten auch bei Haushaltseinkommen zwischen 40 500 Euro (Ein- bis Zwei-Personen-Haushalt) und 66 000 Euro (Fünf-Personen-Haushalt). "Wir bauen nicht nur für Bedürftige und sozial Schwache", bestätigt Hans-Joachim Lehmann, Referent der Geschäftsführung bei der Wohnungsbaugesellschaft Konstanz (Wobak). Es könnten allerdings Jahre ins Land gehen, bis einem Berechtigten eine preisgünstige Wobak-Wohnung tatsächlich zur Verfügung steht.

Preisgünstiges Wohnen bietet die Wobak in rund 3800 Wohnungen, aber nur 1200 unterliegen nach Auskunft Lehmanns noch der gesetzlichen Mietpreisbindung, dürfen also nur an Menschen mit Wohnberechtigungsschein vergeben werden. Diesen hatten im vergangenen Jahr 1057 Konstanzer Haushalte beantragt. Mit dem Bau von Sozialwohnungen, wie gerade am Zähringer Hof, könnte die Nachfrage steigen. Walter Rügert, Sprecher der Stadt Konstanz, sagt auf Anfrage: "Wir haben bisher die Erfahrung gemacht, dass die Zahl der Anträge auf einen Wohnberechtigungsschein steigt, wenn öffentlich geförderte Wohnungen bezugsreif werden.

" Diese sind in Neubauten weniger schlicht gestaltet, als die meisten glauben, sie verfügen sogar über umweltschonende Energiekonzepte. Am Zähringer Hof beispielsweise sind in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Fotovoltaik und ein Blockheizkraftwerk vorgesehen. Neu gebaute Sozialwohnungen bleiben ein Drittel unter der ortsüblichen Vergleichsmiete nach dem Konstanzer Mietspiegel, in erst im vergangenen Jahr fertig gestellten Wobak-Neubauten am Sonnenbühl liegt die Kaltmiete beispielsweise bei 6,60 Euro pro Quadratmeter.

Bei Wohnungen, bei denen die Sozialbindung schon abgelaufen ist, die aber zur Miete erhalten bleiben, sei die Wobak eine freiwillige Selbstbindung eingegangen. Sie habe die Möglichkeit, den Mietpreis innerhalb von drei Jahren um 15 Prozent anzuheben, nicht ausgeschöpft, sagt Lehmann. Die Miete steige etwas, bleibe aber weit unter dem Niveau des freien Markts. "Wir versuchen, den Markt zu entlasten." Auch die nicht gebundenen Wohnungen würden in der Regel an Menschen mit Wohnberechtigungsschein vergeben. Im Durchschnitt liege die Wobak-Kaltmiete bei 6,40 Euro pro Quadratmeter.

Geduld ist bei der Wobak gefragt: Auf der jährlich aktualisierten Warteliste stehen relativ stabil 2800 Haushalte, darunter 250 bis 280 Notfälle, die in der Regel den Vorzug bekommen. Es handelt sich beispielsweise um Menschen, die wegen einer plötzlichen Behinderung nach Schlaganfall in ihrer alten Wohnung nicht mehr leben können. Neu vermietet würden rund 300 Wohnungen im Jahr, also immer etwas mehr als die Zahl der absoluten Notfälle, so die Angaben Lehmanns. Über die Vergabe der Wohnungen gibt es viele Mythen. Wer lange auf der Warteliste steht, und nicht zum Zuge kommt, argwöhnt gern, es gäbe unlautere Bevorzugungen. Solche Debatten wurden bereits bei der Verteilung von Vollzeit-Kita-Plätzen laut. Ein Punktesystem, mit dessen Hilfe jeder Bewerber nachvollziehen kann, auf welchen Platz er im Vergleich zu anderen steht, sollte dort die Spekulationen beendet. Eine Lösung für die Wobak? Lehmann sagt Nein. Die unterschiedlichen persönlichen Situationen der Bewerber ließen sich nicht in einem Punktesystem abbilden. Es gehe in manchen Fällen beispielsweise auch um Flucht vor häuslicher Gewalt. Lehmann sieht durch den Aufsichtsrat die Kontrolle der Hausverwaltungs-Teams gewährleistet. Er bekomme auf Anfragen Einblick in die Abwägungen der Teams, die sich einmal in der Woche zur Besprechung über die Wohnungsverteilung treffen.

Der Berechtigungs-Schein