Konstanz/Meersburg Meersburger Schüler gewinnen den Wettbewerb "Einfach Klasse!"

Das Seniorenprojekt des Droste-Hülshoff-Gymnasiums überzeugt die Jury beim Wettbewerb des SÜDKURIER und der EnBW und kann sich unter zahlreichen Einsendungen engagierter Schulen aus der Region durchsetzen.

Konstanz/Meersburg – Für die Jury war es keine einfache Entscheidung, aus den zahlreichen Schülerprojekten einen Gewinner zu küren. Nach einer lebhaften Diskussion stand jedoch fest: Der erste Preis des Wettbewerbs „Einfach Klasse!“ geht an die Schüler des Droste-Hülshoff-Gymnasiums in Meersburg. Die Zehnt- und Elftklässler schenken ihre Zeit Senioren eines Altenheims in ihrer Umgebung, dem Dr. Zimmermann Stift. Mit Gesprächen, Spielen, Spaziergängen und Musik bringen die 17 Schülerinnen und Schüler jede Woche Abwechslung in den Alltag der Bewohner. Wertvolle Stunden – für Jugendliche und Senioren.

Dieser Blick auf einen Teil unserer Gesellschaft, über den wenig geredet wird und mit dem es im Alltag wenig Berührungspunkte gibt, überzeugte die Jury des Schulwettbewerbs. Dieser wird im Rahmen des Zeitungsprojektes Klasse! vom SÜDKURIER und dem Energieunternehmen EnBW jährlich ausgerufen. In diesem Schuljahr wurde nach Projekten gesucht, mit denen sich Schüler über den Schulhof hinaus engagieren und das Zusammenleben mitgestalten. „Das Seniorenprojekt bezieht eine leider oft vergessene Generation wieder ins Leben mit ein“, beurteilt Denisa Hangarter, mitverantwortlich für das Klasse!-Projekt beim SÜDKURIER. Wer nicht mehr mobil sei, habe wenig Chancen, sich noch an der Gesellschaft zu beteiligen. Um so wichtiger sei es, dass Gespräche zwischen den Generationen stattfänden, war sich die Jury einig. Der Austausch an Erfahrungen, der Verständnis füreinander wecke.

„Das ist die Schule des Lebens. Die Jugendlichen schauen danach aus einer anderen Perspektive auf sich und ihr Leben“, sagt Jury-Mitglied Till Hastreiter, der mit dem Projekt 83 in Konstanz Wohnraum an Flüchtlinge vermittelt. Das werfe viele Frage auf: Wie einsam sind die Menschen dort? Möchte ich später so leben? Was gibt es für andere Optionen? Die Jury-Mitglieder bewerteten gerade diese Impulse als wichtig für einen Wandel oder ein Umdenken in der Gesellschaft.

Die Meersburger Schüler werden für ihr Engagement mit einem Abenteuertag am Bodensee belohnt, den sie mit Floßbau und im Hochseilgarten verbringen dürfen. Außerdem werden sie gemeinsam mit dem Team von Profi-Homepage, einem Produkt aus dem SÜDKURIER Medienhaus, eine Homepage entwickeln, auf der sie auch andere von ihrer Idee überzeugen können.

Claudia Binzberger ist die Initiatorin des Projektes. Die Lehrerin begleitet die Schüler dabei seit zehn Jahren. Umso mehr freute sie sich mit ihren Schülern und lobte: „Ich finde es bewundernswert, dass die Schüler gerade in dieser ichbezogenen Zeit so viel Engagement zeigen.“ Für sie selbst sei es auch ein schöner Abschluss, da sie jetzt in den Ruhestand gehe. Nachfolgerin wird die Lehrerin Bettina Fuß. Vor allem eins hat der Wettbewerb gezeigt: Die Schüler in der Region sind aktiver und engagierter, als es oft wahrgenommen wird. Jury-Mitglied und EnBW-Sprecher Ulrich Stark zog folgendes Fazit: „Man ahnt, was für Schätze des Engagements an den Schulen schlummern. Der Wettbewerb hat pfiffige Projekte ans Licht gebracht, die ein hohes Verantwortungsbewusstsein der Schüler zeigen. Die große Vielfalt hat die Auswahl noch schwieriger gemacht, aber wir haben schließlich einen sehr würdigen Sieger gefunden.“

Das begeisterte Till Hastreiter auch so, dass er sich spontan entschied, einen Sonderpreis an zwei Projekte zu übergeben. Gemeinsam mit der Konstanzer Rosgarten-Apotheke stellt das Projekt 83 je 150 Euro für die Schülerprojekte „Bernhardsbank“ der Feintechnikerschule Schwenningen, bei dem ein Jugendzentrum unterstützt wird, sowie „Hand in Hand ins Handwerk“ des Bildungszentrums Bonndorf, bei dem Flüchtlinge mit Werkrealschülern Handwerksberufe kennenlernen.

„Es hat für einige das Leben verändert“

Till Hastreiter, 46, Jury-Mitglied hat das „Projekt 83 – Konstanz integriert“ mit ins Leben gerufen. Mit einem Team von etwa zehn Mitstreitern vermittelt er Wohnraum an Flüchtlinge in Konstanz und bringt sie als Mitbewohner in privaten Wohnungen unter. Hastreiter weiß, was es heißt, ein ehrenamtliches Projekt zu stemmen.

Worauf sollten Jugendliche achten, wenn sie selbst mit einem Projekt aktiv werden wollen?

Man darf sich nicht von Schwierigkeiten entmutigen lassen. Es fühlt sich gut an, Schwierigkeiten zu überwinden. Das ist wie beim Bergsteigen: Erst wenn man den Gipfel geschafft hat, macht es Spaß und die Aussicht ist die Belohnung. Außerdem sollten die Initiatoren immer wieder von außen auf ihr Projekt schauen. Um Unterstützung zu bekommen, muss man Außenstehende überzeugen, warum das eigene Projekt gut ist. Und es sollte Spaß machen. Wenn die Menschen sehen, dass es Spaß macht zu helfen, packen sie gerne mit an.

Was war das größte Hindernis bei der Umsetzung Ihres Projektes?

Da gab es bei uns nicht viele Hindernisse. Wir haben uns sehr gut vorbereitet, bevor wir an die Öffentlichkeit gegangen sind – drei Monate. Außerdem haben wir bei der Aufgabenverteilung darauf geachtet, dass jeder nur das macht, was er gut kann, damit alles professionell und verlässlich ist.

Im Dezember wurde Ihr Projekt mit dem Deutschen Bürgerpreis für ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Was kommt in der nächsten Zeit auf Sie zu?

Die Landesregierung plant mit unserer Unterstützung eine Wohnrauminitiative für ganz Baden-Württemberg. Das wird spannend. Die Stadt finanziert bis zum Jahresende eine unserer Stellen. Die Stiftung Integrationskultur unterstützt uns. Das sind große Hilfen. Wir träumen von einem Integrationshaus, in dem junge Familien, Flüchtlinge, Senioren, Studenten, kurz alle, die wenig Geld haben, unterkommen und sich gegenseitig unterstützen. Und vor allem suchen wir weiter Wohnraum! Wer also Lust auf nette Mieter hat, bitte melden!

Das Projekt nimmt auch viel von Ihrer privaten Zeit in Anspruch. Würden Sie sich wieder so engagieren?

Ja, auf jeden Fall. Die Arbeit mit dem Projekt hat mich bereichert, auch wenn es zeitweise stressig war. Ich habe viel lernen dürfen, auch über mich. Vor allem, dass Individuen zu uns gekommen sind und wir jeden als Einzelfall betrachten müssen. Es ist ein Projekt, das nachwirkt und für einige Menschen das Leben zum Guten verändert hat.

