Konstanz Meckis zum dritten Mal im Finale im Wettbewerb Närrischer Ohrwurm

Schon seit 35 Jahren gibt es die Band Meckis. Ein TV-Auftritt wie jetzt beim Närrischen Ohrwurm in der Singener Stadthalle ist aber immer wieder etwas besonders Großartiges, sagt Bandleader Klaus Huber. Die Meckis sind schon zum dritten Mal in der Endrunde dabei.

Konstanz – Zum dritten Mal stehen die "Meckis" im Finale des "Närrischen Ohrwurms". Vielleicht klappt es ja dieses Mal mit dem Sieg. Aber soweit möchte Bandleader Klaus "Mecki" Huber mit den Erwartungen nicht gehen. "Unter die ersten Fünf wäre gut", sagt er bescheiden. Die beste Platzierung hätten sie bisher mit Rang 8 im Jahr 2015 erreicht.

"Wichtig ist, dabei zu sein", betont Klaus Huber. Es sei zudem schwer, zu sagen, wer der Beste ist. "Wir fügen uns dem Ted", sagt er und nimmt's sportlich. "Wir machen Musik, weil es uns Spaß macht." Außerdem "sind wir keine Profis."Seit rund 35 Jahren gibt es die Meckis. Klaus Huber steht 2018 seit 40 Jahren auf der Bühne. "Ein Fernsehauftritt ist das Größte, was es gibt."

Huber hat auch das Lied "Komm lass mie doch dein Ohrwurm sein, dann kriech i in dein Ohr hinein" komponiert. "Was Lustiges muss es sowieso sein", erläutert er. Außerdem wollte er passend zum Wettbewerb etwas über den Ohrwurm schreiben.

Seit 2012 reichen die Meckis eigene Beiträge für den Närrischen Ohrwurm ein, den das SWR-Fernsehen ausrichtet. 2014 waren sie erstmals in der Endrunde. Von den diesjährigen 40 Bewerbern sind sie einer von zwölf Finalisten, die am Sonntag in der Singener Stadthalle auftreten. Moderatorin Sonja Faber-Schrecklein, die Promi-Jury mit Schauspielerin Ursula Cantieni (Die Fallers), Entertainer Hansy Vogt und Sängerin Alexandra Hofmann (Geschwister Hofmann) sollen mit spitzen Kommentaren und fachkundigen Bemerkungen die närrischen Darbietungen einordnen. Aber entscheiden werden die Zuschauer per Telefonabstimmung. Der Gewinner darf auch dieses Jahr unter drei Preisen wählen: einer Video-Produktion, einer Demo-CD-Produktion in den Hörfunkstudios des SWR und einem Fotoshooting beim SÜDKURIER.

Der "Närrische Ohrwurm 2017" am Sonntag, 26. Februar, in der Stadthalle Singen (Hohgarten 4) beginnt um 16 Uhr. Einlass ist ab 15.15 Uhr. Die Eintrittskarten kosten 8 beziehungsweise 6 Euro. Die Veranstaltung wird live im SWR-Fernsehen übertragen.