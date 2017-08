vor 2 Stunden sk Konstanz Maybachstraße: Einbrecher stiehlt teure Arzttaschen

Ein Einbrecher ist in der Nacht zu Mittwoch in einen Betrieb in der Maybachstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, war das Unternehmen innerhalb weniger Tage erneut Ziel eines Einbruchs.