vor 2 Stunden sk Konstanz Max-Stromeyer-Straße: Mann pocht auf Übernachtung im Bordell

Die Polizei hat am Sonntagmorgen einen 36-jährigen Mann bei einem Bordell in der Max-Stromeyer-Straße in Konstanz in Gewahrsam genommen. Er hatte einen eher außergewöhnlichen Wunsch und muss sich jetzt auf eine Rechnung der Polizei einstellen.