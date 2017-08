Konstanz Maserati-Fahrerin prallt in Konstanz gegen Lastwagen

Zu einem Unfall ist es am Dienstagmittag zwischen der Fahrerin eines Autos der Marke Maserati und einem Lastwagen in der Rudolf-Diesel-Straße gekommen.

Laut dem Bericht der Polizei gab die Autofahrerin als Unfallursache an, dass sie niesen haben müssen. Dabei ist sie gegen den am Fahrbahnrand geparkten Lastwagen geprallt. Am Maserati entstand dabei laut Polizei ein Schaden von rund 10 000 Euro, während der Schaden am LKW auf 5000 Euro geschätzt wird. Die Fahrerin blieb unverletzt.