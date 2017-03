Konstanz Martinus "Ariadne"  eine Opern-Rarität im Rathaushof

Peter Bauer inszeniert für die Kammeroper im Rathaushof "Ariadne" von Bohuslav Martinu. Die nur 45 Minuten dauernde Oper wird mit Werken von Darius Milhaud ergänzt. Premiere ist am 16. August.

Wieder hat er ein Kleinod aus der Schatzkiste der Musikliteratur gezogen, um die Besucher der Kammeroper im Rathaushof mit einer bemerkenswerten Rarität zu begeistern. Mit "Ariadne" von Bohuslav Martinu hat Peter Bauer, Initiator und künstlerischer Leiter der Rathausoper, "ein Stück mit hohem Seltenheitswert" für diesen Sommer vorgesehen. "Der Verlag hat die Noten in den vergangenen 20 Jahren lediglich drei Mal verliehen", so Bauer, der anfügt: "2015 wurde das Werk in Berlin aufgeführt und ist als richtige Sensation empfunden worden." Der kleine Haken: Die Oper dauert nur etwa 45 Minuten. Doch Bauer hat mit Ideenreichtum Werke von Darius Milhaud zugefügt und damit ein wohl stimmiges Gesamtkonzept für sein Musiktheaterprojekt geschaffen.

Im Mittelpunkt steht gleichwohl die Oper "Ariadne", ein unbekanntes Stück eines in Deutschland wenig bekannten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Der in der Tschechoslowakei geborene Martinu werde in seiner Heimat als einer der berühmtesten Komponisten gehandelt, das Gros der Musiker schätzt seine Werke, "nur in Deutschland ist er ein Insider-Tipp", skizziert Bauer, der 2006 bereits Bohuslav Martinus Oper "Die Heirat" inszeniert hatte. Er hält den geringen Bekanntheitsgrad Martinus für ein merkwürdiges Phänomen. In diesem Stück habe der Komponist mit unglaublicher Lust an der Virtuosität seines Handwerks Einflüsse der italienischen Oper und Stilistik des 20. Jahrhunderts gekonnt vereint. Die vieldeutige antike Sage und die Beziehung zwischen Ariadne, Theseus und dem Ungeheuer Minotaurus interpretiere Bohuslav Martinu in seiner scharf kalkulierten Komposition, welche sich durch eine außergewöhnliche Stilistik auszeichne.

Die musikalische Divergenz, die Mehrschichtigkeit – zu einem faszinierenden Mosaik verwoben – begeistert Peter Bauer.

Diese kurze Oper will Peter Bauer einbetten, und zwar in ebenfalls kurze, zur Musik und Thematik passende Werke des Komponisten Darius Milhaud: Der Ouvertüre aus "Petite Symphonie Nr. 1", der "Sternen-Musik" aus "Petite Symphonie Nr. 6" und "L'Abandon d'Ariane", einer zehnminütigen Kurzoper. "Ich bin gespannt, wie das Gesamtkunstwerk aussehen wird", sagt Heinrich Stracke, geschäftsführender Vorsitzender des Fördervereins Rathausoper. Der Förderverein engagiert sich stark, um die Produktionen zu ermöglichen. Der Vorstand und die Mitglieder versuchen Sponsoren und Mäzene zu gewinnen, aber auch gleichzeitig mittels des Verkaufs von Imbiss und Getränken während der Veranstaltungen zusätzlich Geld einzuspielen. Obgleich die Stadt Konstanz die Gesamtproduktionskosten von rund 80 000 Euro mit einem Zuschuss von rund 19 800 Euro fördert, ist doch noch einiges Geld einzuspielen. Im vergangenen Jahr konnte der Förderverein einen Gewinn von 2000 Euro erzielen", wie Schatzmeister Ralf Manz feststellt. Manz hat nun aus beruflichen Gründen sein Amt an seine kommissarische Nachfolgerin Ulrike Eyermann abgegeben. Er bemerkte auch: "Das Sponsoring lässt nach. Es wird immer schwieriger Institutionen und Menschen zu begeistern."

Gleichzeitig ist der Förderverein bestrebt, den künstlerischen Leiter in organisatorischer Hinsicht zu entlasten. Die Probenzeit nicht eingerechnet, investiert Peter Bauer rund 300 Stunden ehrenamtlich in weitere unverzichtbare Nebenarbeiten. Heinrich Stracke spricht dabei die aufwendige Zimmersuche für Sänger und Musiker an. "Ein Profi würde Geld kosten", sagt Stracke. "Wir wollen uns jetzt ein Stimmungsbild vom Gemeinderat einholen, ob das Gremium uns einen höheren Zuschuss gewähren würde." Aus gutem Grund, denn Stracke weiß wohl, dass der Förderverein kaum jemanden finden wird, der diese vielschichten und aufwendigen Nebenarbeiten komplett unentgeltlich übernehmen würde.



Die Rathausoper