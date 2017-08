Allensbach Martin Keller aus Allensbach: Der Mann mit den zwei Geburtstagen

Ein fataler Unfall im Jahr 2011 veränderte das Leben des 48-Jährigen. Trotz seines schweren Schicksals ist er guter Dinge

Der Gix, wie er nur genannt wird, ist so etwas wie der bunte Hund von Allensbach. Fast jeder kennt ihn, fast jeder mag ihn. Martin Keller ist eine echte Frohnatur. Er lacht viel, er hat den Schelm im Nacken. Dabei hätte der 48-Jährige allen Grund dazu, Trübsal zu blasen. Doch ein durch und durch zuversichtlicher Mensch wie er findet auch in seinem persönlichen, schlimmen Schicksal positive Ansätze.

Der 6. April 2011 ist ein Mittwoch. Martin Keller hat die Spätschicht übernommen bei seinem Arbeitgeber, einer Orsinger Tierverarbeitungsfabrik. Von 15 bis 23 Uhr soll er Tiermehl produzieren. "Als ich um 14.50 Uhr in die Halle einmarschiert bin, rief mir ein Kollege zu, dass die Produktionsmaschine Probleme bereiten würde", erzählt das Allensbacher Urgestein. Ganz hilfsbereiter Mitarbeiter, will Martin Keller sofort helfen. Also macht er sich auf den Weg quer durch die Halle. So, wie er es schon tausende Male zuvor gemacht hatte. "Ein Kollege hatte, wieso auch immer, den Deckel der Materialförderschnecke offen gelassen und ich habe das nicht bemerkt." Wie eine riesiger Korkenzieher dreht sich die Maschine und fördert so das Tiermehl von einem Ende der Halle ins andere. Normalerweise abgesichert durch eine Abdeckung. Normalerweise. Dieses Mal nicht. Und schon ist es passiert. Martin Keller tritt mit seinem linken Bein hinein. Er verliert sofort die Kontrolle über seinen Körper. Das Bein wird zerquetscht, der ganze Körper droht in den Schacht gedreht zu werden. Todesängste. "Ich drehte mich um 180 Grad, schrie wie am Spieß vor Schmerzen. Ein Kollege wollte mich herausziehen, aber das war aussichtslos", erzählt Martin Keller. "Dann hat er glücklicherweise sofort den Stoppknopf gedrückt."

Nach ein paar Minuten kommen Notarzt und Rettungssanitäter. "Komischerweise haben die zuerst einen Alkoholtest gemacht", sagt Martin Keller. "Doch ich hatte 0,0 Promille." Im Schockzustand beobachtete er, wie er aus dem Maul des metallenen Monster befreit wurde. "Die Vorderseite meines Beines war nur noch Fleisch und Knochen", erinnert er sich. Während er auf der Terrasse des Allensbacher Seegartens seine Geschichte erzählt, kommt er ab und an ins Stocken. Emotional nimmt ihn mit. "Das hat mein ganzes Leben verändert", sagt er. "Doch was bringt es, wenn ich lamentiere? Ändern kann ich sowieso nichts, also mache ich das Beste daraus."

Mit dem Rettungshubschrauber wurde Martin Keller ins Klinikum Schwenningen geflogen. Zu dem Zeitpunkt war er längst im Tiefschlaf. "Echt super", sagt er und grinst übers ganze Gesicht. "Da darf ich einmal im Leben Helikopter fliegen und bekomme nichts mit davon." So ist er, der Gix. Um keinen Spruch verlegen. Eigentlich sollte er nach Tübingen geflogen werden, doch der Notarzt erkannte den Ernst der Lage und entschied sich für Schwenningen. Drei Stunden wurde er hier notoperiert, die Ärzte retteten sein Leben. Auf der Intensivstation kam er zu sich. "Als mir der operierende Arzt sagte, dass ich das Bein nicht verlieren würde, heulte ich Rotz und Wasser." Nun begann das monatelange Martyrium. In der Plastische Chirurgie in St. Georgen wurden vom rechten Oberschenkel Haut weggenommen, mit der später das linke Bein verschlossen werden sollte. Unterhalb der linken Schulter wurden Teile des Laitissmusmuskels entnommen, mit denen die Flexibilität im zerstörten Bein wiederhergestellt werden sollte. Alleine diese OP dauerte zehn Stunden.

Am 27. Juni 2011 durfte Martin Keller erstmals für einen Tag nach Hause, ehe die stationäre Reha in der Überlinger Birkle-Klinik begann. Ab August die tägliche Fahrt zwischen Allensbach und Überlingen zur ambulanten Reha. "Mein Vater hat mich jedes Mal gefahren, dort gewartet und mich hinterher wieder heimgebracht", erzählt Martin Keller und unterdrückt eine Träne. "Vor zwei Jahren ist er an Krebs gestorben." Der nächste Schicksalsschlag. Im seinem wie er selbst sagt zweiten Leben feiert Martin Keller zweimal Geburtstag. Am 23. Juni und am 6. April. Die Mutter bringt ihm am Jahrestag seines fatalen Unfalls stets Blumen, Kuchen sowie einen persönlichen Brief vorbei.

Seither ist er arbeitsunfähig. Alle vier Wochen muss er zum Unfallarzt nach Radolfzell, der das Attest ausfüllt. Er war über seinen ehemaligen Arbeitgeber versichert, hatte dazu eine private Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen. "Ich habe zwar weniger Geld als vorher", sagt er. "Doch ich kann ganz gut leben. Obwohl mir schon ab und an die Decke auf den Kopf fällt." Vor allem der Winter sei zuweilen recht hart. "Im Sommer ist es mir nie langweilig", erzählt er. "Ich bin gerne in Wallgau und habe schon zweimal Magdalena Neuner getroffen. Und auch am Ufer des Bodensees geht mir der Herz auf." Den Münchner Bayern gehört sein Herz, mehrmals pro Saison fährt er mit Freunden aus Allensbach und Konstanz in die Allianz Arena. Dauergast ist er auch bei den Handballerinnen des SV Allensbach, auf Konzerten und Tennis-Turnieren. "Doch ich möchte irgendwann wieder arbeiten. Derzeit geht es aufgrund von Schmerzen und der körperlichen Beeinträchtigung jedoch noch nicht. " Am Mittwoch wurde der Gix erneut arbeitsunfähig geschrieben. Eine Tatsache, die ihm langsam, aber sicher an die Nieren geht. Er hat jedoch leise Hoffnung: "Eine innerbetriebliche Umsetzung wäre denkbar und falls dies nicht klappen sollte, würde es auf eine Umschulung hinauslaufen", sagt er vorsichtig optimistisch.

Der Kollege, der die Sicherheitsbedeckung der Materialförderschnecke offenstehen ließ, wurde übrigens nie ermittelt. Martin Keller hat eine erstaunliche Meinung dazu: "Das ist auch gut so", sagt er. "Der würde ja ansonsten seines Lebens nicht mehr froh."

