Konstanz Marktstätte 22: Vom Patrizierhaus über ein Kino zum Drogeriemarkt

Das wechselvolle Schicksal des Hauses Marktstätte 22 ist immer wieder mit Warnungen vor einem Kulturverlust zugunsten des Kommerzes verbunden. Nicht erst, seit das darin befindliche Scala-Kino einem Drogeriemarkt weichen musste.

„dm-Markt – Eröffnung in Kürze“ ist neuerdings am Bauzaun zu lesen. Bald wird man erstmals den neuen Drogeriemarkt betreten können. Es ist der zweite dieser Größe, gegenüber dem bestehenden „Müller“. Der Protest gegen Schließung und Abbruch des traditionsreichen „Scala“-Kinos ist der Neugier gewichen, was in der kurzen Zeitspanne seit Baubeginn zu Anfang des Jahres entstanden ist. Das Areal des Neubaus erstreckt sich von der Marktstätte rückwärts bis zur Münzgasse. Ursprünglich war es mit drei Häusern bebaut, dem dreistöckigen Vorderhaus mit Front zum Platz, einem viergeschossigen Wohnturm im Hof, der vielleicht ein ehemaliger Wehrturm war, und dem Hinterhaus, einem Steinbau an der Münzgasse. Es waren repräsentative Gebäude mit gotischen Wandmalereien und barocken Stuckdecken.

Das Grundstück an der Marktstätte mit Vorderhaus und Wohnturm bekommt nach der Zwangsversteigerung im Herbst 1935 einen neuen Besitzer, dessen Nachfahren bis heute zur Erbengemeinschaft gehören. Er lässt die beiden alten Bauten abreißen und an ihrer Stelle ein modernes Geschäftsgebäude und ein „Tonfilmtheater“ mit 800 Plätzen errichten, das laut damaligem Zeitungsbericht „nach den neuesten architektonischen und akustischen Gesichtspunkten gestaltet“ ist „und mit den besten Tonfilmanlagen ausgestattet“ wird. Der Abriss stieß auf Widerspruch. Paul Motz, der Konstanzer Regierungsbaumeister, gab 1936 in einem Schreiben an das Landesdenkmalamt zu bedenken, „dass Kulturwerte zerstört werden, die durch den Neubau eines Lichtspieltheaters nicht wettgemacht werden können. Der Geschäftssinn hat eben auch hier wieder mal über das Verständnis zur Erhaltung der Kultur gesiegt.“

1954 übernimmt es die Familie Rabe als Pächterin und betreibt es bis zum Ende. 2016 erfährt die Öffentlichkeit: Statt des Programmkinos soll hier ein 2000 Quadratmeter großer Drogeriemarkt entstehen. Wieder wird beklagt, dass ein Stück Kultur dem Kommerz geopfert wird. Bürger, Stadträte, Prominente erheben Protest, wollen das Rad zurückdrehen, umsonst. Der schwungvolle, neongrün leuchtende 50er-Jahre-Schriftzug „Scala Filmpalast“ ist seit Ende vergangenen Jahres demontiert. Der Neubau hinter der Fassade, die erhalten werden muss, geht nun seiner Vollendung entgegen.

Der Bauplatz ist ein geschichtsträchtiger Ort. Schon vor dem Jahr 1200 begannen die Bürger, ihre Stadt durch Aufschüttungen in den See hinein zu vergrößern. Zuvor verlief die Uferlinie von dort, wo heute der Kaiserbrunnen steht, in Richtung Hohes Haus bis unterhalb des Münsterchores und dann zum Rhein. Um 1200 entstand so die Marktstätte bis zur Sigismundgasse, wo eine Hafenmauer den Abschluss bildete. Sie verlief quer zur Platzrichtung auf die jetzige Baustelle zu. Dann wurde das neu gewonnene Gelände bebaut. Das erste Kaufhaus entstand, Kaufleute und Händler siedelten sich an.

Seit 1431 sind Besitzer der Grundstücke Marktstätte 22 und Münzgasse 13 bekannt, das ursprünglich gotische Vorderhaus wurde 1484 erstmals urkundlich erwähnt als „Hans Hafen sino bruders hus zum silbrin schilt“ – Haus zum silbernen Schild. 1643 kam das Hinterhaus an Johann Georg Leiner, 1671 das Vorderhaus an Ratsherr Hans Heinrich Leiner. Es blieb im Besitz dieser Patrizierfamilie bis 1808. Um 1740 lässt Dr. theol. Johann Michael Leiner, Kanonikus an St. Stephan, statt des alten gotischen Hauses eines im Barockstil erbauen. Baumeister war vermutlich Michael von Beer. Wie die andere in Konstanz ansässige Vorarlberger Baumeisterdynastie, die Thumbs, war er mit den Leiners verwandt.

Nach 1767 betrieben Johann Georg Leiner und Franz Stephan Hauß hier ein Handelsgeschäft. In den 1880er Jahren, nach mehrfachem Besitzerwechsel, wurde der Barockbau durch Einbau eines Ladens völlig verändert. Beim Abriss 1936 wurden die künstlerisch wertvollsten Teile ins Rosgartenmuseum verbracht oder zu anderer Verwendung aufbewahrt. Die Stuckdecken mit den Leinerschen Wappen wurden abgeformt und im Malhaus am Obermarkt angebracht, das sich seit 1827 im Besitz der Familie Leiner befindet.

Der Abriss 1936 wurde von Paul Motz so kommentiert: „Es mag dieser Abbruch der letzte der wenigen noch erhaltenen Kulturdokumente einer vergangenen Zeit gewesen sein“ und er zitiert Johann Marmor, den Konstanzer Arzt und Geschichtsschreiber, der 1854 seine Mitbürger mahnte: „Gerade das, was vielen von Euch bei Damen und Häusern ein wesentlicher Mangel und Fehler dünkt, das Alter und die Merkmale desselben, erscheinen anderen als die vorzüglichsten Tugenden und Liebenswürdigkeiten Eurer alten Stadt.“

Und aus einem Interview mit dem Miteigentümer Hans-Peter Hillebrand gab der SÜDKURIER am 2. Mai 2000 Folgendes wieder: „Hier in Konstanz werden viele Entwicklungen verschlafen und alles dauert unendlich lange. Geschäfte würden anderswo gemacht.“ Das war vor 17 Jahren – wie sich doch die Zeiten ändern!

Die Geschichte der Marktstätte 22

Vor 800 Jahren beginnt die Bebauung der Markstätte, nachdem man zuvor durch Aufschüttung des flachen Seeufers Gelände gewonnen hat. Drei repräsentative Häuser aus der Gotik und dem Barock stehen auf dem Grundstück Marktstätte 22 und Münzgasse 13 bis zu ihrem Abbruch 1936. Die Namen von Besitzern sind seit 1431 überliefert. 1484 wird das Haus „Zum silbernen Schild“ erstmals urkundlich erwähnt. Von 1643 bis 1808 befindet sich das Areal im Besitz der Patrizierfamilie Leiner. Um 1740 Neubau des Vorderhauses im Barockstil. Nach mehreren Besitzerwechseln erfolgt 1936 der Abbruch des Vorder- und Hinterhauses und die Errichtung eines modernen Geschäftshauses mit „Tonfilmtheater“. Der Verlust wertvoller historischer Bausubstanz wird damals beklagt. 2016 entstehen Neubaupläne für einen Drogeriegroßmarkt auf dem Areal. Sie bedingen die Schließung des Programmkinos „Scala“. Der Protest in der Bürgerschaft gegen den Verlust von Kultur zugunsten kommerzieller Interessen scheitert am Baurecht.