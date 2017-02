Konstanz Marihuana im Gepäck: Gericht verurteilt Mann wegen Drogenbesitzes

Das Amtsgericht Konstanz verurteilt einen Asylbewerber wegen Drogen-Besitzes und Beihilfe zum Handel mit Rauschgift. Er hatte Marihuana im Rucksack – im Marktwert von wohl rund 24.000 Euro.

Ein Asylbewerber aus Gambia ist vom Amtsgericht Konstanz wegen des Besitzes von Marihuana und der Beihilfe zum Handel mit 2,2 Kilogramm hochwirksamen Marihuanas zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten verurteilt worden. Der Mann hatte zwei Päckchen des Rauschmittels im Rucksack, als er am Konstanzer Döbele-Parkplatz von einer Streife des Zolls kontrolliert wurde. Der Stoff hat nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft einen Marktwert von rund 24 000 Euro. Der 21-Jährige aus der Asylunterkunft in Pfaffenweiler bei Freiburg war im Oktober 2016 mit einem Fernbus nach Konstanz gefahren – die Droge im Gepäck. Der Mann war in Untersuchungshaft genommen und von dort in Fußfesseln ans Gericht geführt worden. Er kann Berufung oder Revision gegen das Urteil einlegen. Bis es rechtskräftig ist, bleibt er in Haft. Danach droht ihm die Abschiebung.

Vor Gericht wurde der Vorwurf des Handels mit dem Rauschmittel fallengelassen. Richterin Heike Willenberg machte deutlich, es hätte einen immensen Aufwand erfordert, diesen zu beweisen, das Strafmaß aber wäre dann nicht wesentlich höher ausgefallen. Zwar wurde beim Angeklagten eine Liste mit Namen und Geldsummen gefunden, ob darauf aber tatsächlich Kunden und Einnahmen verzeichnet waren oder ob die Liste einem anderen Zweck diente, wie der Angeklagte anführte, hätte sich nach Ansicht des Schöffengerichts nur schwer belegen lassen. Auch rund 1000 Euro, die in dem vom Angeklagten und anderen Asylbewerbern genutzten Zimmer gefunden wurden, hätten nicht eindeutig dem Beschuldigten zugeschrieben werden können.

Aber schon der Besitz und die Beihilfe zum Handel mit Marihuana, das sehr deutlich über der geringfügigen Menge lag, fielen schwer ins Gewicht. "Wir haben nicht ernsthaft über eine Bewährung nachgedacht", sagte die Richterin. Der Angeklagte habe zwar nach eigenen Angaben Marihuana konsumiert, aber keine Zeichen von Abhängigkeit gezeigt. Zu seinen Gunsten sei berücksichtigt worden, dass der Mann in Deutschland nicht vorbestraft war.

Staatsanwalt Markus Günther hatte drei Jahre Haft ohne Bewährung gefordert. Er habe keine Zweifel, dass das hochwertige Marihuana mit dem 13-prozentigen Wirkstoffgehalt aus einer professionellen Plantage stammte und in einem großen Netzwerk verteilt werden sollte. In diesem habe der Angeklagte mit Sicherheit nicht die unterste Hierarchie eingenommen, sonst hätte man ihm nicht eine so große Menge der Droge überlassen. Nach Auffassung des Staatsanwalts hatte der Angeklagte die Rolle des Kuriers, der die Geschäfte aber nicht selbst einfädelte. Günther sagte, auffällig viele Menschen aus Gambia seien in Deutschland in Drogengeschäfte verwickelt. Die Masche sei bekannt: Allen sei klar, dass sie irgendwann auffliegen, doch es gehe darum, in dieser Zeit so viel Geld zu verdienen, wie dies in Gambia nie möglich wäre.

Auch Rechtsanwalt Toralf Duve geht davon aus, dass sein Mandant als Kurier gearbeitet hat. Er bat aber, zu berücksichtigen, dass dieser nicht vorbestraft war, Deutsch lerne und die Berufsschule besuche, um so an seine gambische Elektrikerausbildung anzuknüpfen. Der Beschuldigte sei zwar mit einer großen Menge des Rauschmittels aufgegriffen worden, es handle sich aber um eine relativ weiche Droge. Duve plädierte dafür, dem Angeklagten die Chance zu geben, die Ausbildung zu beenden und forderte zwei Jahre Haft auf Bewährung. Der Angeklagte selbst sagte, er hoffe, weiter in Deutschland bleiben und lernen zu können. Er verspreche, nicht mehr straffällig zu werden. Er hatte vor Gericht angegeben, er sei in der Heimat wegen Kontakten zu Homosexuellen in Gefahr.

Das Rauschgift

Blätter der weiblichen Hanfpflanze enthalten den berauschenden Wirkstoff THC. Der Besitz und die Weitergabe von Cannabis ist in den meisten Ländern verboten. Bei der rechtlichen Beurteilung spielt es eine bedeutende Rolle, wie viel Wirkstoff das Rauschmittel enthält. Es geht also nicht nur um das Gesamtgewicht der sichergestellten Substanz (eine Konsumeinheit hat etwa 15 Milligramm). Die "nicht geringe Menge" nach Betäubungsmittelgesetz beginnt bei einem Wirkstoffanteil von 7,5 Gramm THC. Schon der Besitz einer nicht geringen Menge ist ein Verbrechen, für das eine Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr gilt. (rin)