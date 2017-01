Frauen in der Geschichte: Margarete Blarer setzt zu Zeiten der Pest in Konstanz ein moralisches Zeichen.

Konstanz im Jahr 1493: Als Margarete auf die Welt kommt, glauben die Eltern Augustin Blarer und Katharina zu wissen: Sie wird heiraten oder ins Kloster gehen. Denn das sind die zwei Optionen, die Mädchen zu jener Zeit haben. Frauen verfügen weder über ihre eigene Zeit noch ihren eigenen Raum, werden unterdrückt bis verteufelt.

Margarete Blarer (1493-1541) jedoch hat von vornherein andere Pläne als zu heiraten oder ins Kloster zu gehen. Als ihr späterer Freund Martin Bucer (1491-1551), ein Straßburger Reformator, ihr einmal ihren „meisterlosen“ – also unverheirateten – Stand vorwirft, antwortet sie, ihr Meister sei Christus, und dabei bleibe es. Ihre Menschenliebe, ihre Lust an Bildung und ihr Interesse, die kirchlichen Zustände zu verbessern, führen die Humanistin auf einen gänzlich anderen Weg als den vorgesehenen. Als Frau sind ihr viele Möglichkeiten der Bildung und der Mitsprache verwehrt, doch sie weiß sich zu helfen: Sie will die Bibel besser verstehen, lernt Latein mit ihren Brüdern Thomas und Ambrosius, später auch Griechisch. Sie korrespondiert rege mit Gelehrten und übt über ihre Korrespondenz und ihre Brüder Einfluss auf die Konstanzer Reformationsbewegung aus.

In ihren Brüdern und ihrem Freund Martin Bucer findet sie Unterstützer ihres Lebenswandels, mit dem Leinenhandel, den sie von den Eltern übernommen hat, ermöglicht sie ihren Brüdern eine „ungestörte, unbesoldete Tätigkeit im Dienst der Kirche“. Jedoch nur so lange, bis die Brüder fürchten, dass Margarete ihre häuslichen Pflichten vernachlässigt. Vermutlich wird ihr Lebenswandel aufgrund ihrer karitativen Arbeit akzeptiert. Im Elternhaus betreut sie alle Bedürftigen: Kinder, Arme und Kranke. Als mit der Reformation im 16. Jahrhundert nicht nur viele Frauenklöster, sondern auch die Beginengemeinschaften aufgelöst werden, die sich bis dahin um Krankenpflege und Totenversorgung gekümmert haben, versucht Margarete, die Versorgungslücke zu schließen. Blarer schafft es, eine ursprünglich monastische Lebensform in das Alltagsleben zu retten, die Frauen Bildung ermöglicht und die der Wohltätigkeit gewidmet ist.

Beweist die Konstanzerin bis dahin schon Mut, so setzt sie, als die Pest Konstanz erreicht, mit einem bemerkenswerten Akt der Nächstenliebe ein moralisches Zeichen, indem sie den Kranken hilft. Die unmenschlichen Folgen der Pest, die seit 1472 jährlich auch auf deutschem Gebiet ausbricht, beschreibt Hieronymus von Brunschwig im Jahr 1500 in der Schrift „Liber pestilentialis de venenis epidemie“: „Alle Freundschaft und Liebe war in den Menschen erloschen (…) die Frau (verließ) ihren Mann, der Vater die Mutter und das Kind. (…) Und noch schlimmer war es, dass die Pfarrer (…) weder die Beichte hören wollten noch sie mit dem heiligen Sakrament versehen wollten. Sobald es vor die Amtleute kam, dass ein Mensch gestorben oder krank sei, wurde sofort eine grosse Schar von Knechten und Schergen dazu angehalten, mit grossem Wüten und Ungestüm den Kranken aus dem Haus auf den Friedhof zu bringen oder aber ihn im Haus einzuschließen.“

1541 wird Konstanz von der Epidemie heimgesucht. Innerhalb von zwei Wochen sterben 19 Erwachsene und 30 Kinder. Die Kranken werden im als Pestspital eingerichteten Inselkloster (heute Steigenberger Inselhotel) isoliert. Doch Margarete Blarer steht mit ihrem Neffen Johannes Zwick den Gemiedenen bei: „Täglich besucht sie jene (...) Gebäude, wo Pestkranke (…) behandelt werden, und das mit einem starken und entschlossenen Geist“, schreibt ihr Bruder Ambrosius. Margarete Blarer erkrankt dabei selbst an der Pest und stirbt 47-jährig am 15. November 1541.



